Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Животноводство - овцы

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Животноводство - овцы

Цель проекта: создать прибыльное хозяйство по выращиванию не менее 100 овец.

Описание

Овцеводство – недостаточно развитое направление животноводства. Но популярность мяса овец растет, а это значит, что предприятие по разведению овец может стать прибыльным в короткие сроки.

На 1 гектаре земли можно построить прибыльное хозяйство по выращиванию овец. Для этого необходимо строительство помещения и подключение его к инженерным сетям, приобретение оборудования (поилок и кормушек), сельхозтехники и первого поголовья. Необходимая организационная форма - крестьянское (фермерское) хозяйство. Налог - единый сельскохозяйственный налог.

После 12 месяцев работы возможно получить первую товарную продукцию (баранину) и выйти на показатель выручки в 2 280 000 рублей.

Преимущества бизнес-плана

  • Бизнес, попадающий под грантовую поддержку государства
  • Растущий спрос на баранину и качественное мясо
  • Окупаемость в небольшие сроки

Преимущества

  • Высокая прибыль
Срок окупаемости
13 мес.
Первоначальный объем инвестиций
500 000 руб.

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