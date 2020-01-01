Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Животноводство - овцы

Цель проекта: создать прибыльное хозяйство по выращиванию не менее 100 овец.

Описание

Овцеводство – недостаточно развитое направление животноводства. Но популярность мяса овец растет, а это значит, что предприятие по разведению овец может стать прибыльным в короткие сроки.

На 1 гектаре земли можно построить прибыльное хозяйство по выращиванию овец. Для этого необходимо строительство помещения и подключение его к инженерным сетям, приобретение оборудования (поилок и кормушек), сельхозтехники и первого поголовья. Необходимая организационная форма - крестьянское (фермерское) хозяйство. Налог - единый сельскохозяйственный налог.

После 12 месяцев работы возможно получить первую товарную продукцию (баранину) и выйти на показатель выручки в 2 280 000 рублей.

Преимущества бизнес-плана

Бизнес, попадающий под грантовую поддержку государства

Растущий спрос на баранину и качественное мясо

Окупаемость в небольшие сроки

Преимущества