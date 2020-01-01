Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Картинг

Картинг – это сверхпопулярный в странах Европы вид активного отдыха, набирающий стремительные обороты в России. Развлекательный или прокатный картинг (go-karting) занимает все более уверенные позиции в индустрии развлечений. В странах Европы этот отдых пользуется необычайной популярностью! В чем причина такого успеха?

Дело в том, что прокатный картинг доступен для всех желающих - вне зависимости от навыков вождения, возраста и пола, и является фактически единственной возможностью для "простого смертного" испытать все ощущения пилота гоночного болида, находясь при этом в абсолютной безопасности. Тот азарт и острота ощущений, которые дает картинг, позволяют за короткий промежуток времени получить мощный заряд адреналина, бодрости и положительных эмоций.

Для организации картинг-трасс достаточно покупки нескольких картов, стоимость которых от 90 000 до 160 000 рублей, и разметка трассы, которую чаще всего делают из старых автопокрышек.

Преимущества