Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Готовые бизнес-планы для вашего участка
Кросс-кантри
Кросс-кантри – одна из спортивных дисциплин в маунтинбайке (горном велосипеде): гонки по пересечённой местности со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками. Трассы для любителей — это лесные дороги с разнообразным рельефом. Трассы для состязаний оборудуются профессионально, с учетом требований профессиональной ассоциации. А для езды по этим трассам требуется особый велосипед, обладающий необходимыми характеристиками. Кроме того, для занятий этим видом спорта нужна хорошая физическая подготовка, выносливость и быстрота реакции.
Проложить трассы для кросс-кантри невдалеке от вашего поселка реально. А для любителей состязаний можно организовать прокат велосипедов и горных велосипедов.
Преимущества
- Минимальные инвестиции
- Получение прибыли за счет организации мероприятий
- Организация качественного досуга
- Срок окупаемости
- 24 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 600 000 руб.
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