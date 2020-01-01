Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Магазин экопродуктов

Магазин полезных продуктов, который можно разместить на территории, предлагает уникальные для российского рынка готовой кулинарии продукты питания, блюда, напитки, десерты и суперфуды с максимально чистым составом. Меню магазина может соответствовать рекомендациям экспертов в диетологии и позволит питаться вкусно и разнообразно приверженцам даже строгих систем питания (vegan, keto, raw, gluten free, dairy free и paleo AIP).

Еще один вектор развития такого магазина — это образование и мастер-классы, поэтому для гостей можно проводить встречи и public talks с экспертами ЗОЖ. Образовательный проект нацелен на то, чтобы предоставить возможность любому желающему получить компетентную информацию на тему здорового образа жизни. В числе спикеров — ведущие эксперты: врачи, тренеры, основатели проектов здорового питания и другие специалисты, которые освещают вопросы из различных областей ЗОЖ.

Преимущества