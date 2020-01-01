Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Offroad трасса

Готовые бизнес-планы для вашего участка

Offroad трасса

Цель проекта: организация досуга и мероприятий и получение прибыли

Существует вид активного отдыха и спорта, который подразумевает преодоление различного рода препятствий по бездорожью на внедорожнике. Называется это экстремальное увлечение автолюбителей офф–роудом. В нем вы можете испытать на прочность как свой автомобиль, так и себя самого.

В заездах или соревнованиях на offroad-трассах участвуют внедорожники самых разных марок, комплектаций, годов выпуска, мощности и т. д. Также водители желают преодолевать препятствия разного рода, требующие разной скорости и маневрирования.

Вблизи вашего поселка можно построить offroad-трассу.

Трасса может проходить по ухабистым лесным дорогам и открытым полевым участка и включать в себя грунтовую трассу с естественными препятствиями и участками для выполнения специальных упражнений. Участки, которые нужны для заездов: участок «Легкое бездорожье» и «Трасса повышенной сложности» с преодолением брода и склонов с предельными углами.

Для организации трассы понадобится техника для расчистки участков или трамбовки дорог, указатели, маркетинговый бюджет.

Преимущества

  • Минимальные инвестиции
  • Короткие сроки
  • Получение прибыли за счет организации мероприятий
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
300 000 руб.

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