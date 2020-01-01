Готовые бизнес-планы для вашего участка
Питомник растений
Цель проекта: создание питомника по выращиванию растений сельскохозяйственных культур для их продажи.
Описание:
Питомник по выращиванию растений – это круглогодичный бизнес, который при грамотном планировании не трогает сезонность спроса. В целях получения прибыли в питомнике выращивается посадочный материал: сеянцы, саженцы, крупномеры. Так же посадочный материал может быть использован для того, чтобы создавать искусственные, рекреационные и озеленительные насаждения.
Кроме этого, питомником могут оказываться услуги по ландшафтному проектирование, созданию цветников, зимних садов и малых архитектурных форм, аренда растений для мероприятий или крупных ресторанов.
Услуги и продукция такого предприятия будет востребована как у жителей ближайших участков и населенных пунктов, так и для продажи в другие регионы
Преимущества
- Круглогодичный бизнес
- Низкая конкуренция
- Стабильный спрос
- Срок окупаемости
- 30 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 5 296 000 руб.
Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
-
- Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
- Во время отправки заявки возникли сложности.
Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.