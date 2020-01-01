Готовые бизнес-планы для вашего участка
Выращивание иван-чая
Производство иван-чая (кипрея) имеет глубокие исторические корни.
Достаточно сказать, что первые упоминания об этом напитке датируются 12 веком, а в период максимальной популярности иван-чай был одной из ведущих экспортных позиций России, наравне с пушниной и зерном.
Такая популярность иван-чая объясняется набором удивительных полезных свойств, приятным вкусом и практически полным отсутствием ограничений в потреблении.
В настоящее время иван-чай набирает заслуженную популярность, многие рестораны включают его в свои чайные карты, восстанавливаются традиционные рецепты его применения и потребления.
Преимущества
- Простота выращивания
- Простота переработки до состояния готового продукта
- Небольшие инвестиции
- Растущий рынок сбыта
- Срок окупаемости
- 6 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 148 000 руб.
- Прибыльность
- 300 000 руб./год/га
- Скачать документ
- Бизнес-план
Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
-
- Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
- Во время отправки заявки возникли сложности.
Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.