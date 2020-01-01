Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Выращивание луговых трав
Основные направления выращивания трав:
- кормопроизводсвто (выращивание травы для корма животным);
- выращивание лекарственных трав;
- улучшение плодородия и качества земли.
Выращивание луговых трав - наиболее простой и понятный всем способ освоения земли сельскохозяйственного назначения. Культивирование растений представляет собой наименее затратный вариант освоения земли, позволяет украсить ваш участок, может комбинироваться в сочетании с направлением пчеловодства, молочного производства.
Такая стратегия развития позволяет одновременно решить несколько основных задач:
- обработка земельного участка;
- целевое использование земельного участка;
- благоустройство участка, выравнивание его поверхности, оздоровление почвы;
- получение прибыли от реализации выращенных на собственном участке трав;
- вариативность дальнейшего использования земли, если вы еще не определились со стратегией развития участка.
Преимущества
- Малозатратный вид освоения земли
- Целевое использование участка
- Комбинируется с пчеловодством и животноводством
- Срок окупаемости
- 12 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 85 000 руб.
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