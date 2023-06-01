Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»

Опубликовано: 01.06.2023





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Завершаются работы по грунтовке и покраске наружной стены дома управляющего, фронтона, ветровых досок и наличников, а также проведены выравнивание и шлифовка столбов. Выполнена установка отливов и наличников на окна.

Кроме того, наши специалисты осуществляли монтаж внутренней канализации и подключение к системе водоснабжения.

Также проводились работы по электрификации: установка трансформаторной подстанции, натягивание проводов для освещения и монтаж фонарей.