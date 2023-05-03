Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»

Опубликовано: 03.05.2023


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В поселке полным ходом идут подготовительные работы. Проводится покраска в доме управляющего (потолок, балки, окна, дверные откосы и наличники). Сделаны замеры ворот и калитки на въездной группе.

Поделиться:

Читайте также:

13.05.2023

Это обязательно должно быть на загородном участке

12.05.2023

Строим дом в 2023 году: тренды загородного дизайна

11.05.2023

В России запущена программа поддержки предприятий АПК

09.05.2023

Садоводы могут получить льготу на налог на имущество

08.05.2023

Служба «одного окна» для ИЖС

08.05.2023

Российские саженцы пользуются успехом

08.05.2023

Коллекционные томаты: как организовать бизнес

07.05.2023

Строительство бань и сараев упростят

04.05.2023

Время разводить кур

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).