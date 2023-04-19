Что нового в поселке «Усадьба Бологое»

Опубликовано: 19.04.2023





Поселок «Усадьба Бологое»

Развитие участка

Земельный участок должен иметь точные границы. Их отсутствие часто приводит к появлению спорных ситуаций c соседями, а также к проблемам с продажей недвижимости в будущем.

СК «Мой гектар» берет на себя кадастровые работы. Искать исполнителей самостоятельно и куда-то ходить не нужно. Все под рукой и в один клик в Личном кабинете. Этим и воспользовались собственники поселка «Усадьба Бологое». Установлено 50 межевых знаков: металлических — 33 штуки, деревянных — 17 штук.