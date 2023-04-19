Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Нами были проведены кадастровые работы: вынос точек межевых знаков.
Строители выполняли в поселке дорожные работы. Для этого был задействован экскаватор Doosan 300:
- срезка дорожного полотна — 150 метров;
- оканавливание — 1500 метров;
- разравнивание — 1200 метров.
Осталось 3,5 км — и работы по оканавливанию и срезке будут готовы. Далее останется работа грейдера по уплотнению грунта.
В наших планах со следующей недели начать заниматься благоустройством территории (установка башни въездной группы, ворот, отделка дома управляющего, подведение коммуникаций), то есть полностью вводить в эксплуатацию.
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