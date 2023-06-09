Давайте строить дружно! Видеоозывы наших клиентов

Опубликовано: 09.06.2023

Новая подборка отзывов наших покупателей о работе с командой проекта «Мой гектар». Посмотрите, какие у вас будут соседи: замечательные и вдохновленные на позитивную жизнь на большой земле. Их положительный опыт показывает: бояться перемен не стоит, надо покупать и строить. А проект «Мой гектар» поможет сделать правильный выбор и грамотно оформит все необходимые документы.





Одно из главных решений в жизни

Приобретение земельного участка – это, пожалуй, первая покупка уже по-настоящему взрослого, зрелого человека. Остальные крупные траты, это необходимость: квартира – базовая потребность, она нужна для жизни. Решение «жить на земле» - это уже семейный выбор, когда человек выбрал спутника жизни и, вероятнее всего, у супругов уже есть дети. У таких покупателей сформированы приоритеты: люди понимают, зачем они покупают землю за городом, как будут ее использовать, какие сопутствующие расходы повлечет такая покупка и есть ли у семьи ресурсы не только для покупки участка, но и его дальнейшего использования. Это точно не спонтанное решение, и к такой покупке подходят максимально ответственно.





Помощь и поддержка

У покупателя недвижимости много опасений и вопросов. Это нормально. Самый типичный и обоснованный страх – отдать деньги фирме-однодневке. Мы понимаем эти тревоги и шаг за шагом доказываем, что работать с нашей командой – безопасно. Проект «Мой гектар» реализует группа компаний «Большая земля», работающая на рынке недвижимости с 2008 года. В собственности компании находится несколько сотен тысяч гектаров, этот актив делает нас одним из крупнейших игроков на рынке загородной недвижимости. Проект «Мой гектар» мы запустили в 2016 году, за это время реализовано 85 поселков. Практически в ежедневном формате на сайте мы сообщаем ключевые новости из жизни каждого поселка. Мы сняли и выложили десятки видеороликов, где пошагово отвечаем на десятки волнующих вас вопросов.

Мы знакомимся с руководителями администраций тех районов, где реализуются наши поселки: нам важно жить и работать в режиме добрососедства, показывать, что скоро в районе появятся новые дружелюбные соседи, а не чужаки, которые отгородятся от мира высокими заборами. Мы юридически сопровождаем наших покупателей на всех этапах, сотрудники компании регулярно повышают свою квалификацию. Мы участвуем в тематических мероприятиях и выступаем спикерами на профильных форумах. Наш директор по развитию Игорь Калинин – частый гость на радиостанциях. Обо всем этом мы регулярно рассказываем на сайте проекта, даем ссылки на эфиры, публикуем фотоотчеты, постим новости. Все это говорит о нашей политике максимальной открытости, что свидетельствует о том, что наши проекты на рынке – всерьез и надолго.





Сарафанное радио

Мы верим в силу «сарафанного радио» и наши опросы подтверждают, что к нам по рекомендациям приходят родственники, коллеги и «друзья друзей» наших покупателей. Поэтому сегодня мы даем слово нашим покупателям: они расскажут о своих планах по развитию участков, опыте работы с нашей командой, тревогах, которые у них были на старте покупки, всесторонней поддержке, которую они получили от сотрудников проекта. Посмотрите – возможно, это ваши будущие соседи.

Среди наших покупателей много многодетных семей: с их ребятами будут дружить ваши дети. Да, площади наших участков не предполагают соседства «окна в окна», но опыт уже реализованных поселков показывает, что у нас складываются очень дружные и теплые соседские комьюнити.









Панда парк и инвестиции

Сделку Натальи сопровождал земельный эксперт Салават.

*«Мы не с первого выезда на просмотр попали «в десятку». Я планирую оборудовать на участке «панда-городок» с домиками и веревочными лестницами. Поэтому искала у воды, рядом с лесом и именно с высокими деревьями. Салават запрос понял. Благодаря ему я являюсь собственником участка в «Междуречье» - с участком леса и с выходом к воде. У участка статус ЕПЗ, то прилегающий лес нельзя вырубать. Рада, что Салават подобрал мне по приемлемой цене именно то, что хотелось. Сейчас этот участок подорожал в три раза», - делится впечатлениями Наталья.









Улыбнулась удача

Валентина Наумова не только купила хороший участок, но и выиграла сертификат на подготовку участка к дальнейшему освоению.

«Я купила участок в поселке «Усадьба Бологое», мне понравилось, что там, кроме всего прочего, хорошее транспортное сообщение – недалеко останавливается Сапсан. Еще рядом есть большое озеро. Планирую прекрасно проводить с семьей время на даче. Мне было очень приятно работать с профессиональной командой проекта «Мой гектар», большое всем спасибо».









Помощь менеджера во всех вопросах

Семья Анны купила сразу два участка: один для личного пользования семьи, второй с целью инвестиций. У ребят все получилось именно так, как они рассчитывали.

«Мы хотим поблагодарить проект «Мой гектар» за то, что там только помогают приобретать участки, но и объединяют людей. В дальнейшем помогают с инфраструктурой и развитием участков, предлагают разные варианты, снимают видео об истории поселков. Наш менеджер Олег помогает нам с первых дней, всегда на связи по любым вопросам, всегда дает грамотные ответы, находит максимально комфортные варианты. Такое отношение превращает сотрудничество с проектом в один большой плюс», - делится впечатлениями Анна.









Новые ориентиры

Анора Елисеева в будущем планирует уехать из мегаполиса и связать свою жизнь с проектами на земле.

«Проект привлек масштабами и ценами. Это откликается моим целям. Была удивлена, что за такие деньги можно купить настолько большой участок. Это здорово. Сперва меня удивляло: «почему все так положительно: от самого предложения до работы сотрудников». А потом поняла, что это НОРМАЛЬНО, так должно быть повсеместно. Сперва мы замахнулись на 5 гектаров, но потом поняли, что это очень много. И решили переиграть, взяли два участка. Покупку оформили в рассрочку. Нам во всех случаях пошли на встречу, активно помогали, объясняли. В итоге мы стали собственниками участков в «поселке «Междуречье на Валдае». На одном из участков планируем обустроить ферму с участками для выращивания экологически чистых продуктов. На втором участке построим дом для проживания. Обязательно оборудуем камин. Благодарю проект «Мой гектар» за подсказку, в каком направлении развиваться людям, которые не очень любят мегаполис. У нас столько неосвоенных земель, которые нужно обрабатывать и развивать - есть, над чем работать.»









Приобретение нескольких участков

Покупка двух участков – вполне распространенная практика среди наших клиентов.

Многие, как и Анора Елисеева, делают это с инвестиционными целями. Так, например, поступила семья Вартануш – супруги приобрели участки в поселках «Междуречье на Валдае» и «Малая родина». Как Анора, не с первого раза определились с выбором – купив изначально участок в поселке «Усадьба Бологое», потом переоформили на землю в «Малой родине».

«Участок в «Малой родине» больше подходил под наши пожелания. Как многодетным, нам сделали хорошую скидку, при регистрации документов оплату госпошлины компания взяла на себя. Мы очень довольны проявленной заботой и уважением, считаем, что сделали хорошую инвестицию, планируем еще несколько сделок. Будем рекомендовать проект знакомым и родным. Более того, один из участков мы купили в доле с друзьями», - рассказала Вартануш.









Шашлыки, рыбалка, картофельные поля

Рафаэль, как сейчас принято говорить, предпенсионер. За оставшиеся до выхода на пенсию годы, он намерен обустроить на Волге поместье. Часть земли наш клиент планирует использовать для выращивания экологически чистого картофеля.

«Про «Мой гектар» я узнал через «Авито». Изначально были сомнения: участки в 1 гектар за 100 000 в наше время… Но интересно было посмотреть, что это за земли. Убедился, что «Малая Родина» — реальный проект, с участками недалеко от цивилизации. Решающий фактор для меня – природа. Я люблю рыбалку. А рядом с поселком речка Итомля, в 15 километрах Волга. Я - выпускник сельхозхакадемии, понимаю и разбираюсь в земле. Плюс я был строителем, строил дома. Соответственно, сам Бог велел приобрести участок. Перспективы у поселка большие, как и мои планы. Построить дом, усадьбу — это не проблема. Было бы здоровье. Земли на участке много, есть место под картошку, морковку. Эти продукты всегда нужны, сейчас в России нет хорошей картошки. А у меня будет свое, экологически чистое. Возраст меня не пугает. Лопатой, конечно, махать не планирую – все-таки, не 5 соток. Буду эксплуатировать технику: от трактора с бороной до картофелесажалки. Потом прополол той же техникой. Копалка выкопала. Вручную только собрать. Вот и все. Жизнь на природе — это хорошо. Потом, дай Бог дети захотят помочь, значит останутся. Соответственно будет усадьба: «усадьба Рафаэль». Мне нравится. Еще я люблю шашлыки готовить, говорят, у меня вкусно получается. В общем, будет, чем заняться», - делится предпенсионными планами Рафаэль.









Для большой компании

Есть у нас клиенты из серии «случайно встретились». У Сергея Новикова уже есть дача недалеко от поселка «Долина озер». Молодой человек купил эту недвижимость в 2008 году. Прошлым летом его сосед случайно встретил нашу команду, снимавшую ролик о поселке, впечатлениями о встрече он поделился с Сергеем. В итоге Сергей с другом купили участки в «Долине озер» – планируют расширятся, запустить сельскохозяйственный старт-ап и привести следом еще несколько друзей.

«Там много воды и леса, как в Карелии. Живность разная бегает. Куча всего, для активного отдыха. Мне все нравится: и земли, что предлагает «Мой гектар», и отношение сотрудников к клиентам «как в Европе». Надеюсь, следом за мной подтянутся друзья – вместе веселее».