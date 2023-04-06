Деревянные дома выходят в лидеры

Опубликовано: 06.04.2023

Деревянное строительство выросло за год на 31%. Если в 2021 году, по данным Росстата, появилось 10,8 млн кв.м деревянного жилья, то в 2022 году - уже 14,2 млн кв.м. По сравнению с допандемийным 2019 годом объемы деревянного строительства увеличились на 61%.

При этом объем ввода индивидуальных домов из всех материалов в целом вырос по сравнению с 2021 годом лишь на 16,5% (до 57,2 млн кв.м), по сравнению с 2019 годом на 49%. То есть деревянное домостроение растет быстрее средних показателей по рынку.

Как считают эксперты Ассоциации деревянного домостроения (АДД), реальный объем строительства домов с применением деревянных несущих конструкций даже значительно выше и составляет 23,2 млн кв.м, или 41% от всего объема индивидуального строительства.

Поскольку около половины домов с «другими материалами стен» в статистике - это многослойные и комбинированные конструкции стен, в основе которых тоже заложены несущие конструкции из древесины.

Количество деревянных домов в ИЖС (126,4 тысячи) превысило количество домов, построенных из какого-либо другого материала, отмечают в АДД. Для сравнения, из кирпича было построено 79,7 тысяч домов, из блоков — 40,7. Количество частных домов из всех видов «камня» (кирпич, блоки, монолит, панели, камень) немногим превышает количество деревянных - 154,3 тысячи.

Лидером по темпам роста новых деревянных домов стал Краснодарский край. Если в 2021 году было сдано в эксплуатацию 736 домов, то в 2022 году количество увеличилось в 5,6 раза — до 4 169.

Вероятно, влияет легкость конструкций и возведения деревянного дома, считает директор АДД по работе с госорганами Вадим Фидаров. В горные и любые другие труднодоступные места деревянные детали доставить гораздо проще, для зданий не требуется устройства массивных фундаментов, не нужно обилие тяжелой техники для строительства. Возможно, влияет и экологическая составляющая: логично в горах отдыхать в доме из натуральных материалов, чаще стали строить дома из дерева, особенно туристические объекты у моря.

Однако лидером по приросту деревянных новостроек остаются Москва и Подмосковье — здесь их число выросло за год на 9,2 тысячи — с 20,5 до 29,7 тысячи. Причем здесь число построенных деревянных домов превышает число «каменных» (по всем технологиям в целом).

Москва и Московская область остаются безусловным лидером и по количеству кв.м нового деревянного жилья с показателем 3,6 млн кв.м. На втором месте по объемам деревянного ввода — Башкортостан с 1,1 млн кв.м, на третьем Санкт-Петербург и Ленинградская область с 940 тысячами «квадратов».

Пятерка регионов-лидеров по деревянному домостроению является и лидером по всему рынку ИЖС, отмечает Фидаров.

Рынок частного домостроения в России в целом активно активно растет, говорит эксперт. Причины такого всплеска ‒ повышенный спрос на частные дома после пандемии и программа социальной газификации. На рост именно деревянного домостроения в 2022 году повлияло, помимо прочего, снижение цен на пиломатериалы, считает он. Кроме того, продолжается активная регистрация домов на землях садоводства по дачной амнистии, большое количество которых построено из дерева.

«Безусловно, влияние оказывает и популяризация деревянного домостроения на уровне государства, когда рассказывается о новых технологиях, применяемых в том числе для строительства многоэтажных зданий, что говорит о надежности и долговечности современных индустриальных конструкций из древесины», — говорит Фидаров.

Источник - Российская газета