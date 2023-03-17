Эксперты рассказали, как подготовить дачный участок к лету

Опубликовано: 17.03.2023

Перекопать прошлогодние грядки, проверить водопровод и прогреть почву нужно в начале дачного сезона. О том, какие работы нужно сделать в первые приезды на дачу после зимы, "Российской газете" рассказали эксперты.

Сначала нужно обойти участок и проверить, в каком состоянии находятся растения и сооружения, советует директор по развитию Сервисной компании проекта "Мой гектар" Олег Киреев. Если на участке есть летний водопровод, проверьте, целый ли он. Нужно осмотреть плодовые деревья - если зимой было много снега, ветки могли сломаться. Кроме того, деревья могли повредить грызуны. Соответственно, необходимо обработать ветки и деревья специальным садовым варом, а обломанные ветки спилить.

Из-за снегопадов часто приходят в негодность теплицы - поликарбонат или стекла могут треснуть. Соответственно, их следует разобрать.

Уберите старые насаждения, которые не убрали с осени. Необходимо проверить кустарники (подвязывали/не подвязывали, в каком они состоянии).

Если собираетесь что-то высаживать, проверьте места, где остались сорняки (например, борщевик). Эти места необходимо перекопать и обработать гербицидами. Но надо понимать, что гербициды нельзя использовать там, где будет сбор плодов, это яд, отмечает Киреев. Другой вариант - три-четыре раза за сезон перепахивать места, где растет борщевик.

Газоны достаточно почистить, убрать осеннюю листву и спланировать, где какие будут грядки. Приобрести или подготовить питательные вещества: торф, перегной, навоз. Все зависит от того, что вы будете сажать. Почву надо насытить. "Как правило, это делают осенью, - отмечает Киреев. .- Перед тем, как закрывают сезон, старую траву и листву укладывают на грядки и оставляют перегнивать. А весной достаточно почву перекопать. Если вы этого не сделали, можно использовать удобрения. Например, торф, который добавляется как питательное вещество".

Главное - дождаться времени, когда можно заниматься землей. Раньше, пока она сырая, трогать ее не нужно. "Есть интересный метод: взять ком земли, сжать его и бросить обратно на землю, - говорит Киреев. - Если ком рассыпается на много маленьких кусочков - на такой земле можно сеять, она выпустила влагу. Но если в грунте большое количество воды, то такой грунт не подходит для посева".

Если вода на участке застаивается, подходит сезон посадок, а вода не уходит - стоит задуматься о дренаже. Дренаж - это специальные водоотводные канавы, которые делают по периметру дома или участка, в зависимости от ситуации. Дренажная канава должна быть глубиной в 60 см - до 1 м. Сверху насыпают щебень, чтобы вода через него уходила в специальные дренажные колодцы и участок был сухим.

Теплицы необходимо заранее закрывать, чтобы они прогрелись внутри. Если планируете сажать в открытый грунт или в парники, которые будете открывать и закрывать, их тоже надо прогреть. Рассада лучше приживется в теплом грунте.

В этом году и спрос, и предложение на услуги специалистов для работы на загородных участках значительно выросли. Возможно, выросший спрос связан с тем, что россияне вновь собрались проводить лето за городом из-за сложностей с выездом за границу.

Так, число объявлений об услугах специалистов, которые готовы помочь с обработкой растений (подрезать ветви, обработать деревья и кустарники от вредителей, подготовить теплицу и грядки), выросло на 41% по сравнению с февралем прошлого года. Спрос на рабочих для земляных работ - выравнивания участка или выкапывания погребов и бассейнов - вырос на 15%, а предложение - на 39%. Почти в полтора раза увеличилось число объявлений от мастеров по укладке асфальта на дачных участках, по установке заборов, ограждений и навесов. Более дефицитными стали рабочие по установке ворот, калиток, монтажу фурнитуры - предложений на платформе стало на 32% больше, а спрос увеличился на 43%. Причем их услуги подешевели вдвое по сравнению с прошлым годом, утверждают эксперты платформы. Мастера по бурению скважин и колодцев стали популярнее на 44%, предложение услуг выросло на 62%. Цены на все эти работы за год, в основном, не изменились.

Источник - Российская газета