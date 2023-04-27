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Это повлияло на рекордный урожай зерновых

Опубликовано: 27.04.2023

Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя их основными видами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

«За последние 10 лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», — сказал глава государства.

Он также отметил, что страна «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».

В ходе встречи Путин также отметил, что РФ является одним из лидеров, если не лидером, по поставкам удобрений на мировые рынки. Он также попросил Гурьева доложить, как ограничения на российский экспорт, сказываются на ситуации с удобрениями на мировом рынке.

Путин поблагодарил сотрудников отрасли по производству удобрений за то, что они делают для развития отечественного сельского хозяйства.

«У нас рекордный урожай в прошлом году достигнут в том числе за счет увеличения вложения удобрений в отечественном сельском хозяйстве», — заметил президент.

Глава государства обратил внимание на неточность в представленных Гурьевым материалах:

«Вот здесь валовый сбор зерновых в 2022 году более скромная цифра стоит — 155, на самом деле 157 с лишним [млн тонн]. А вот рост экспорта пшеницы действительно более чем в три раза», — уточнил президент.

Источник - ТАСС

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