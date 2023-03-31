Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Из чего лучше строить частный дом

Опубликовано: 31.03.2023

Выбор материала для строительства частного дома требует всестороннего анализа всех факторов. Застройщик должен не только вписаться в бюджет, но и получить комфортное, экологичное и теплое жилье, которое будет обладать индивидуальностью и стилем. Во многом успешное решение этой сложной задачи зависит от выбранного строительного материала. Как из большого ассортимента выбрать лучший вариант, соответствующий всем критериям, рассказывают наши эксперты.

Основные факторы, определяющие выбор материала

Стоимость строительных материалов составляет примерно 25% от всех затрат на возведение частного дома. Выбранный вариант должен удовлетворять следующим требованиям:

  • прочность и долговечность;
  • минимальные потери тепла;
  • привлекательный экстерьер;
  • экологичность;
  • высокие темпы строительства;
  • разумные затраты на строительство, отделку и эксплуатацию здания.

Доступная стоимость важный, но не всегда определяющий параметр. Неразумная экономия может стать причиной проблем, связанных со снижением эксплуатационных характеристик.

Кирпич

Источник изображения: ru.freepik.com

Кирпичный дом будет служить сто и более лет, если его правильно эксплуатировать. Натуральный материал устойчив к температурным перепадам, воздействию климатических и биологических факторов. Из него можно возвести дом любой площади и этажности, который не будет склонен к усадке.

Кирпич – довольно массивный материал, поэтому требуется мощный и надежный фундамент. Кроме этого, процесс кладки отличается трудоемкостью, что увеличивает время строительства. Высокая теплопроводность кирпича требует утепления стен снаружи, что приводит к дополнительным расходам.

Древесные материалы

Источник изображения: ru.freepik.com

Древесина – натуральный экологичный материал, который хорошо обрабатывается и служит веками. Широкая номенклатура современных пиломатериалов позволяет подобрать оптимальный вариант по качеству и цене.

Деревянный сруб – это солидный и добротный дом, который служит показателем достатка хозяев. Он практически не нуждается в отделке, так как материал самодостаточен. Однако при оформлении интерьера и приобретении мебели придется выдерживать определенный стиль, иначе обстановка будет выглядеть нелепо.

Лафет представляет собой двухкантный заваленный строганый брус, который придает зданию особую эстетику. Дом с ручными фасками и небольшой сбежностью выглядит натурально и радует глаз.

Цельный или клееный брус широко применяется в малоэтажном строительстве. Пиломатериалы имеют прямоугольное сечение и плоскую поверхность, что придает зданию аккуратность и упрощает процесс внутренней отделки.

Деревянные дома имеют общие преимущества.

  • Экологичность. Натуральные материалы абсолютно безопасны, а некоторые сорта древесины оказывают благотворное влияние на организм.

  • Комфортный микроклимат. Древесина хорошо сохраняет тепло и создает прохладу в зной.

  • Небольшой вес. Строительство не требует мощного фундамента.

  • Теплосбережение. Дом не нуждается в утеплении.

Натуральные материалы подвержены воздействию биологических факторов и способны хорошо гореть, поэтому обработка защитными составами – обязательная операция.

Каркасное строительство

Источник изображения: ru.freepik.com

Использование блочных или модульных конструкций существенно ускоряет строительство дома. Модули изготавливаются в заводских условиях из дерева или СИП-панелей и собираются на строительной площадке.

Преимущества каркасного строительства:

  • доступная цена. Снижение затрат на стройматериалы сокращает общие расходы на строительство;
  • отличные теплоизоляционные свойства. Конструкция блоков и модулей предусматривает слой утеплителя, который снижает потери тепла и расходы на отопление;
  • высокая скорость строительства. Возведение дома происходит в рекордные сроки – 2-3 месяца;
  • небольшая масса. Строительство можно вести на ленточном или свайном фундаменте.

Каркасные дома практически лишены недостатков, если не считать, что их высота ограничивается 2-3 этажами.

Пенобетон

Источник изображения: ru.freepik.com

Использование блоков из пенобетона – хороший способ быстро и недорого построить частный дом. Материал устойчив к воздействию климатических факторов, обладает огнестойкостью и не боится перепадов температур. Пористый пенобетон обеспечивает хороший воздухообмен и имеет небольшую массу. Однако стены из этого материала выглядят непрезентабельно, поэтому требуют серьезных затрат на проведение отделочных работ.

Какой материал лучше?

Кирпич нельзя назвать оптимальным материалом для строительства частного дома, так как его теплоизоляционные свойства уступают древесине и блокам. Использование пенобетона увеличит затраты на строительства из-за необходимости отделки стен. Все виды пиломатериалов относятся к категории дорогостоящих строительных материалов, поэтому не доступны широкому кругу застройщиков. Каркасное строительство – самое выгодное решение, которое позволяет получить добротный и эстетичный дом.

Поделиться:

Читайте также:

24.04.2023

На каких участках можно строить дом в Тверской области

24.04.2023

Рынок поддельных семян и опасный грунт: как дачникам не попасться на уловки мошенников

23.04.2023

Как выбрать хорошие семена для посадок на дачном участке и сэкономить

21.04.2023

Тверская область: приехать на праздники и остаться навсегда

20.04.2023

Московские ярмарки — бесплатная площадка для реализации вашей продукции

20.04.2023

«Агротуризм»: успейте подать заявку на грант

19.04.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 13–19 апреля 2023

19.04.2023

Что нового в поселке «Мое поместье»

19.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).