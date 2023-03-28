Как производителям топинамбура получить господдержку?

Опубликовано: 28.03.2023

Нужно внести топинамбур в реестр сельскохозяйственных культур, чтобы его производители могли получать субсидии от государства. Об этом заявил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 28 марта.

Чиновник отметил, что проект по возделыванию топинамбура уникальный. Его продуктом является инулин, который служит заменителем сахара для больных диабетом, а также используется в детском питании.

«Производство инулина для страны стратегически важно, поскольку пока он у нас весь импортный», — подчеркнул Кремнев.

Он также сообщил, что завод по переработке топинамбура уже построен, однако для расширения производства нужны государственные субсидии.

Пока, к сожалению, топинамбур не входит в перечень сельскохозяйственных культур и производители не могут получать господдержку, заметил чиновник и призвал сенаторов инициировать соответствующие изменения. В комитете с мнением липецкого правительства согласились и пообещали обсудить вопрос на ближайшем заседании палаты.

Источник - Парламентская газета