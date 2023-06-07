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Какие ягоды стоит посадить фермеру на своем участке?

Опубликовано: 07.06.2023


Рынок ягоды переживает бурный рост По оценкам BusinesStat, в 2018–2022 годах валовой сбор ягод в России вырос на 28%. В прошлом году объем производства фруктов и ягод, по данным Минсельхоза, снова достиг рекордного уровня — 1,5 млн тонн, и это на 5% больше, чем в рекордном же 2021 году. Мы узнали, какие ягоды пользуются наибольшей популярностью в России, и какие лучше начать выращивать

Эксперты Россельхозбанка подсчитали, что валовый сбор ягодных культур (земляника (клубника), малина, смородина, крыжовник и другие ягоды) во всех категориях хозяйств составил 690 тыс. тонн. В этот урожай внесли свой вклад новые плодово-ягодные сады, которых за последние 10 лет в стране заложили 140 тыс. га. В Минсельхозе отметили, что 66% этих насаждений приходится на сады интенсивного типа, где продуктивность максимальна – она доходит до 80%, а урожай можно собирать совсем скоро после того, как сад был посажен. Более 97% сбора, по оценке РСХБ, обеспечено личными подсобными хозяйствами.

Лидерами стали Приволжский федеральный округ c объемом производства 191 тыс. тонн (половину сбора обеспечили 4 субъекта Самарская и Нижегородская области, Республики Башкортостан и Татарстан); Центральный федеральный округ (166,4 тыс. тонн продукции суммарно, основными производителями стали Московская, Белгородская, Липецкая и Воронежская области); Южный федеральный округ (99,7 тыс. тонн), основная доля в котором традиционно приходится на Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую область.

Активно строят ягодные теплицы в Подмосковье. По данным правительства Московской области, в регионе сегодня реализуется восемь крупных инвестиционных проектов по производству ягод – клубники голубики, жимолости.

По прогнозам Минсельхоза, уже к 2030 году производство ягод в России превысит 2 млн тонн продукции в год. Россельхозбанк ожидает рост производства ягод к 2025 году на 15%. Объем валового сбора ягод и доля отечественного сырья будут увеличиваться на фоне реализации инвестиционных проектов в сфере производства и переработки сырья, а также за счет интенсификации производства, ввода новых мощностей по выращиванию ягод в закрытом грунте, открывающих возможности круглогодичного сбора урожая.


Ягода-малина

Площадь под посадками малины в России по данным BusinesStat за 5 лет выросла на 17,6%: с 20,5 тыс. га в 2018 году до 24,1 тыс. в 2022. В 2022 году в результате санкций был ограничен доступ к импортным саженцам, удобрениям и средствам защиты растений, однако существующие высокотехнологичные ягодники были заложены до 2022 года. В 2021 и 2020 годах рост площадей составил 9% и 5% соответственно. В результате площади, занятые малиной, в России в прошлом году не уменьшились, а, напротив, выросли на 1%, а собрать удалось малины – 200 тыс. тонн.


Смородина не набьет оскомину

В 2022 году в России было продано 162 тыс. тонн смородины, что на 19% больше в сравнении с 2018. Этому подъему способствовало развитие культуры питания и расширение ассортимента розничных торговых сетей, говорится в исследовании аналитического агентства BusinesStat. При этом на переработку отправилось почти 78% от общего объема продаж; на долю розничных продаж пришлось всего около 20%. Меньше всего свежая смородина использовалась в секторе HoReCa – приблизительно 2%.

Увеличение спроса на смородину для переработки, а также рост потребительского спроса на свежие ягоды со стороны населения в период пандемии COVID-19 привели к росту импорта. В BusinesStat подсчитали, что В 2020– 2022 годах импорт свежей смородины в Россию увеличился относительно 2019 года в 2 раза – до 954,3 тонн.

Согласно исследованию, наибольшую потребность в смородине испытывает пищевая промышленность. Ягоды используют при изготовлении джемов, детского питания и кондитерских изделий. Значительная часть урожая перерабатывается в концентраты, предназначенные для производства соков и морсов. По опыту предыдущих лет, благодаря любви россиян к смородине, ее продажи слабо реагируют на экономические кризисы.

Санкции тоже не оказали влияния на объем импортных закупок свежих ягод. Из-за действия продуктового эмбарго среди стран, импортирующих в Россию свежие ягоды, к 2022 году уже не было «недружественных». По мнению экспертов, рост продаж смородины сдерживался значительной долей натурального потребления, высокой зависимостью качества ягод от сроков и условий хранения, транспортировки и реализации, а также ярко выраженной сезонностью.


Голубика – экспат из Северной Америки

Объем российского розничного рынка свежей голубики в 2021–2022 годах составлял 10,7–11 т. Например, в 2021 году Ягодный союз оценивал этот сегмент за позапрошлый год в 12 тыс. тонн, при этом 11 тыс. тонн приходилось на импорт. Ягода завозилась из Чили, Марокко, Испании, Грузии, Белоруссии, Аргентины и других стран. В России производится не более одной тонны ягод.

Но в последние годы внутреннее производство голубики развивается Активная закладка плантаций, по данным Ягодного союза, в России началась в 2018 году, а кусты голубики начинают давать максимальный урожай только на 5–6 год. Поэтому в 2026–2027 гг. российские ягодоводы смогут ежегодно собирать 3 тыс.–4 тыс. тонны ягод.


Клубника

Клубника садовая – самая распространенная ягодная культура в России. Ее выращивают во всех климатических зонах страны; но самые благоприятные по климату регионы расположены в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округов.

По данным Россельхозбанка, объем рынка садовой клубники в 2022 году составил 300 тыс. тонн, повторив показатели 2021 года. На конец мая 2023 года в стране уже собрано 1,7 тысячи тонн этой ягоды, а уже в ближайшее время начнется массовая уборка урожая.

При этом по интенсивной технологии клубнику выращивают не в грунте, а в туннелях, парниках с раздвижными боковыми поверхностями, что позволяет увеличить период плодоношения с 2–3 недель до нескольких месяцев. Такая технология предусматривает защиту от ветра и небольших заморозков. Урожайность может составлять 20 т/га. Интересно, что клубника отлично растет и на популярных сегодня сити-фермах.


Господдержка

В России с 2020 года реализуется дорожная карта, направленная на то, чтобы полностью обеспечить граждан отечественной плодово-ягодной продукцией. В рамках госпрограмм аграриям выделяли субсидии на закладку новых насаждений и уход за ними. Меры господдержки включали также предоставление льготных инвестиционных кредитов и компенсацию расходов на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Так, по «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». предусмотрены субсидии на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями сельхозпроизводителей. В том числе, возмещают часть затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также для садоводов предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, гранты малым формам хозяйствования.

Минсельхоз планирует и дальше стимулировать отечественное производство посадочного материала. Например, в ведомстве планируют внести изменения в закон о стимулирующих субсидиях, по которому определенные меры поддержки можно будет получить при условии, что аграрий использует саженцы, произведенные в России.

Отметим, что в 2022 году уже 74% саженцев были выращены в отечественных питомниках. Увеличилось и производство посадочного материала, в 2022 году — на 18% по сравнению с 2021 годом, до 37 млн штук.

Кроме того, с 1 октября 2019 года для ягод и фруктов, выращенных в России, начала действовать сниженная ставка НДС в размере 10%.


Сладка ягода

Ягоды – это выгодно не только сейчас, но и в перспективе. Покажем на цифрах, начиная со спроса. По нормам Минздрава России, человеку необходимо съедать около 100 кг фруктов и ягод в год, из них не менее 7 кг ягод. Пока же среднестатистический россиянин потребляет только 70–80% от этой нормы.

Предложение рынка все еще отстает, хотя общий уровень самообеспеченности этой продукцией в стране составляет более 90%, оставшиеся 10% по-прежнему завозят из-за рубежа. При этом соотношение садовой и дикорастущей ягоды оценивается экспертами 70 к 30. Товарные дикоросы – это в основном морошка, клюква, черника и другие лесные ягоды. Малину и клубнику, например, от населения не принимают – эти ягоды быстро теряют товарный вид и портятся. При этом, как выяснила консалтинговая компания Strategy Partners, самые популярные в России ягоды – как раз клубника, малина и голубика, не лесная, а выращенная на ферме. Любят в России и смородину, но рыночная ситуация с этими ягодами очень разная. Если свежей клубники в страну завозят 20%, а малины всего 2%, то голубики – 98%. В структуре переработанной ягоды импортируется 65%, собственной потребляется 35%, к тому же, в секторе есть проблемы с хранилищами.

Важно, что розничные покупатели – не основные потребители ягод в России. Гораздо большие объемы ягод перерабатывают соковые, молочные и кондитерские производства, правда, значительная часть из них — дикоросы, которые сборщики сдают в заготовительные конторы.

Итак, мы видим, что на рынке есть достаточно свободная ниша для производителей ягод, особенно голубики, которую активно закупает ритейл, и до насыщения собственной продукцией еще далеко. Также с точки зрения бизнеса интересны малина и клубника как самые популярные ягоды, в том числе для переработки, включая заморозку.


Источник - Свое фермерство

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