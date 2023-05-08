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Коллекционные томаты: как организовать бизнес

Опубликовано: 08.05.2023

Сортовое разнообразие огородных овощей огромно, многоцветьем и богатыми кистями соплодий оно способно не только украшать ваш огород, но и приносить прибыль. Любите выращивать огурцы и помидоры, знаете, где брать интересные сорта и по осени раздаете урожай близким? Помните, что красивые овощи с уникальным вкусом охотно покупают кухни ресторанов и кафе, а на рынке они пользуются особым вниманием покупателя.

Начинающему овощеводу непросто занять на рынке свою нишу, если делать упор на стандартные коммерческие сорта и те разновидности, которые выращивает каждый второй огородник в вашем районе. Покупатель знает их вкус наизусть – и конечно, берет, но в его глазах такие овощи имеют минимальную ценность. Если же он видит на прилавке томаты удивительной формы и расцветки, то заинтересуется, даже если только что приобрел десять килограммов помидоров на заготовку.

На какие сорта можно сделать упор, чтобы они привлекли внимание? Это должны быть овощи интересных цветов, с пигментными полосами или пятнами, с ярким запахом и сложным (или простым, но отлично выраженным) вкусом. Чем реже сорт, тем интереснее он покупателю. Может быть, это будут «семейные» сорта, которые давным-давно выводила ваша тетка – или вы сами, поддавшись увлечению селекционера. Может быть, вы выписываете «томатных гномов» из-за границы, покупаете семена у коллекционеров или таких же ярых огородников, как и вы сами, может быть, заказываете поштучно семена на маркетплейсах. Так или иначе, в нашей стране выращивают гораздо, гораздо больше сортов овощей, чем вы видите на рынках и в магазинах. Спрос же на такие сорта только растет: средний потребитель хочет большего разнообразия в продуктах, а где его взять, если «лучшие выращиватели» томатов распространяют самые изумительные плоды в весьма ограниченном кругу?

Выгода выращивания

Сколько денег можно заработать, выращивая помидоры нестандартных, интересных сортов? В сетевых магазинах сейчас, весной, можно купить томаты из промышленных теплиц по цене от 115 рублей за килограмм. Выбор таких сортов невелик, три-четыре от самых известных международных компаний по всей стране, двух форм: округлые и сливка. Томаты черри того же происхождения стоят уже дороже, 450-900 рублей за килограмм. Предприятиям такая цена интереснее, поэтому промышленные теплицы наращивают разнообразие черри, и сегодня в разных сетевых магазинах насчитывается более десятка сортов этих томатов; эксперты прогнозируют, что сортовой состав черри в промышленных теплицах будет меняться и расти вслед за предпочтениями потребителя. У вас сегодня есть неоспоримое преимущество: фермер и даже просто садовод уже сейчас может оперировать гораздо большим разнообразием сортов на сравнительно небольшом участке, представив покупателю наилучшие варианты.

Реализовать урожай можно разными способами: выставляя на местном рынке или на рынке в ближайшем крупном населенном пункте, на сельскохозяйственных ярмарках в специально отведенных местах, в фермерских магазинах, на фермерских полках супермаркетов. Сегодня пользуются спросом овощи на маркетплейсах, в соцсетях в собственном интернет-магазине, в уже раскрученных фермерских интернет-магазинах. Можете продавать урожай коллекционных томатов оптом – но учите, что перекупщики не берут необычные овощи, для них ненужная морока – рассказывать покупателям про новый сорт, каждому давать попробовать.

Организация выращивания помидоров может стоить дорого, может отнять много времени и сил, особенно если ваша цель — продавать высококачественную продукцию большому количеству клиентов. Поэтому прежде, чем начать торговать плодами, важно провести исследование: расписать первоначальные затраты и определить, как можно сократить расходы с течением времени. Помните, что придется регулярно вкладываться в расходники и оборудование, чтобы обеспечить клиентам постоянные поставки плодов со стабильным качеством.

Условия выращивания

Большинство садоводов выбирают сочетание желтых, фиолетовых и красных сортов, чтобы создать в саду яркий образ.

В отличие от коммерческих растений томатов, которые требуют использования синтетических удобрений, коллекционные и «семейные» томаты можно выращивать естественным образом с использованием компоста и навоза. Это снижает ваши затраты и обеспечивает потребителям более здоровый продукт. На одном и том же участке можно высадить разные сорта томатов. Это даст разнообразие вкусов в течение одного вегетационного периода.

Главное условия для выращивания томатов – это большое количество солнечного света и тепла, очень важно, чтобы им хватало поливной воды. Помните, что этот вид растений, особенно его некоммерческие сорта, подвержен множеству заболеваний и вредителей, поэтому урожай важно защитить. Выбирайте качественные семена – только в этом случае они успешно прорастут. Постарайтесь найти семена с высоким уровнем всхожести, устойчивые к болезням.

Найдите место, обеспечивающее для выращивания томатов подходящие условия. Помидорам нужно много солнечного света – но от тени во второй половине дня они только выиграют. Сажайте растения в хорошо дренированную почву, чтобы лишняя вода не скапливалась в корневой зоне и не повреждала корни. Кроме того, для оптимального роста почва должна быть хорошо аэрированной.

Убедитесь, что томаты получают достаточно воды. Регулируйте полив в соответствии с потребностями растений, в зависимости от температуры и количества осадков. Чтобы получить максимальную отдачу от каждого урожая, убедитесь, что растения томатов получают достаточно питательных веществ в течение всего вегетационного периода. Есть множество видов удобрений, которые вы можете приобрести для этой цели.

Держите листья томатов в чистоте, чтобы снизить риск грибных заболеваний: раз в неделю опрыскивайте водой – это смоет мусор, который может привлечь болезнь и замедлить рост растений.

Выбор сортов

Сорт и климат: вот два основных фактора, которые определяют, какой тип томатов вы можете выращивать. Сорта томатов делятся на две категории: детерминантные и индетерминантные.

Детерминантные сорта дают все плоды одновременно, а затем прекращают плодоношение. Эти сорта подходят для более холодного климата: их смеена можно высевать в открытый грунт, когда минует угроза заморозков.

Индетерминантные сорта растут и плодоносят в течение всего сезона. Эти сорта лучше подходят для более теплого климата: семена проращивают в помещении, прежде чем высадить их весной на открытый воздух.

Определите, какие сорта будут лучше всего расти в вашем регионе: проконсультируйтесь с местными садовыми центрами, поищите информацию о конкретных сортах в сети. Учитывайте климат вашего региона, чтобы спланировать идеальный сад для помидоров. В целом большинство коллекционных сортов лучше всего растут в теплом сухом климате с большим количеством солнечного света. Если вы посадите их в слишком затененном или влажном месте, они не смогут давать хорошие урожаи.

Важно выбрать и правильное время для посадки. В большинстве регионов идеальное время для посадки таких помидоров — ранняя весна, когда температура умеренная, а в почве много влаги.

Когда собирать томаты?

Начинайте убирать урожай, когда плоды покраснеют (пожелтеют, станут фиолетовыми – словом, приобретут характерный для данного сорта вид), но будут еще достаточно твердыми на ощупь. Учтите, что томаты должны полностью созреть на растении; это гарантирует, что они приобретут всю свою питательную ценность и вкус. Срезайте созревшие (но твердые) томаты с лозой, тогда они смогут набрать нужные сахара уже на хранении.

Источник - Свое фермерство

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