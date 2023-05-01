Ландшафтный дизайн участка: советы экспертов

Опубликовано: 01.05.2023

Вместе с экспертами рассказываем, как своими руками сделать ландшафтный дизайн на загородном участке.

Ландшафтный дизайн участка своими руками: с чего начать

1.Продумать проект и концепцию

Основной секрет красивого ландшафта на участке — это грамотная, продуманная концепция и проект. Очень важно определить так называемые точки тяготения, выделить места для газона, отдыха, жарки шашлыков, огорода, детской и других зон, необходимых семье, говорит основатель бюро «Территория ландшафта» Антонина Болотина.

На что обратить внимание

Тип и состав почвы. Состав почвы можно определить очень легко. Берется немного сырой земли, которую надо попробовать раскатать в «колбаску». Если та рассыпается, значит почва легкая, песчаная. Если легко скатывается и не разваливается, значит почва преимущественно глинистая, объясняет специалист по дизайну компании Domeo Юлия Андреева.

Гидрология участка (уровень залегания грунтовых вод). За этой информацией лучше обратиться к геодезистам. Но есть некоторые признаки, по которым можно определить общую картину на участке, говорит Юлия Андреева. В первую очередь, по словам эксперта, это положение участка в рельефе. Если недалеко есть водоемы и ручьи, то уровень грунтовых вод находится достаточно высоко.

Растительный состав. Если на участке есть характерные для влажных мест растения (осока, рогоз, ивы, тополя), то участок, скорее всего, достаточно влажный и стоит задуматься о дренаже. Необходимо помнить, что участок на возвышенности будет суше, чем участок в низине.

2.Зонировать участок

Зон на участке обычно три: жилая (дом и пространство непосредственно рядом с ним), хозяйственная (вспомогательные постройки, гараж, компостная яма и т. д.) и зона отдыха. В распределении различных зон участка необходимо придерживаться некоторых правил. Зону отдыха оптимальнее всего сделать ближе к центру участка, чтобы легко было в нее попасть из дома и других строений (баня). А вот хозяйственные постройки стараются разместить в стороне, отделив растениями, говорит Юлия Андреева. Также необходимо помнить, что каждая постройка отбрасывает тень. Поэтому нужно продумать зонирование и расстановку построек так, чтобы бо́льшая часть участка не оказалась затенена, считает Андреева.

3.Продумать дорожно-тропиночную сеть

Здесь самое главное — продумать вход и въезд на участок, доступ к хозяйственным постройкам. Тропинки и дорожки необходимо проложить так, чтобы они проходили по наиболее короткому и удобному маршруту и ни у кого не было соблазна сократить путь через ваш будущий идеальный газон. Со временем такие «временные» пути превращаются в некрасивые протоптанные тропинки, поэтому лучше сразу проложить оптимальные маршруты, предупреждает Юлия Андреева.

«Не рекомендую планировать много дорожек, нескольких будет достаточно. Если с планировкой дорожек затруднения, можно понаблюдать за фактическим использованием участка и сделать их позже по протоптанным местам», — добавляет Антонина Болотина.

4.Выбрать материал для мощения

По словам Андреевой, для площадок с большой нагрузкой (проезд для машин, входные зоны, отмостки) рекомендуется выбрать максимально устойчивые материалы (натуральный камень, клинкер, толстую бетонную плитку) и укладывать их на бетон. Для вспомогательных дорожек можно брать более тонкие материалы или даже просто отсыпки типа крупного песка.

5.Продумать свет, полив и дренаж

При разработке дренажной системы нужно учесть большое количество нюансов, а неправильно рассчитанная и организованная система может на годы загубить микроклимат на участке. Поэтому здесь лучше привлечь специалистов, считает Юлия Андреева.

Эксперты напоминают, что необходимо заранее продумать и схему энергоснабжения: в какие постройки провести свет, разместить по участку подсветку дорожек. Детально прорабатывается светодизайн, можно добавить различные декоративные светильники, подсветки растений, а также архитектурную подсветку.

При разработке системы полива надо выбрать один из двух вариантов — автоматизированная или неавтоматизированная. Автоматизированная система дороже и сложнее, но зато будет уверенность, что растения получают достаточное количество влаги. При отказе от автоматики можно просто пропустить магистральный шланг по периметру участка и расставить несколько кранов для подключения шлангов полива в той или иной зоне, говорит Юлия Андреева.

Простой ландшафтный дизайн: как сделать быстрее

Как выбрать растения

Необходимо изучить характеристики растений, которые комфортно себя чувствуют в вашем регионе.

Если хочется чего-то экзотического, то ограничьтесь одним-двумя такими растениями.

Надо ограничить себя в видовом разнообразии растений, лучше выбрать несколько видов, которые подходят и внешне, и по характеристикам, а затем пропорционально распределить их по участку.

Необходимо учитывать время цветения и сезонную декоративность растений в целом. Если растение декоративно только определенный период времени, то лучше его посадить в составе группы на втором плане.

Следует выбирать компактные виды растений, чтобы не загромождать участок.

Антонина Болотина, основатель бюро «Территория ландшафта»: «Самый простой подход к ландшафтному дизайну своими руками — это застелить все газоном, а по периметру посадить большие деревья. Хорошо смотрится выбор одной породы, на ваш вкус. Если вы любите сосны — купите много сосен и используйте преимущественно их. Разнообразие — одна сосна, одна береза, одна рябина и так далее — выглядит аляповато».

Как расположить растения

Распределение растений по участку всегда начинается с самых больших деревьев и кустарников. Очень важно соблюдать минимально допустимые расстояния как между растениями и строениями или заборами, так и между самими растениями, предупреждает Юлия Андреева. Затем, по словам эксперта, необходимо определить место для огорода и цветников, это должны быть самые освещенные места участка. Зону огорода имеет смысл немного скрыть от глаз (небольшая изгородь, расположение подальше от зоны отдыха), а цветники разместить так, чтобы их было видно как можно лучше, добавляет Андреева.

Антонина Болотина, основатель бюро «Территория ландшафта»: «Посадки — финальная стадия работ. Их производят согласно дендроплану. Опытный ландшафтный архитектор на стадии проектирования подберет недорогие и жизнеспособные растения. При выборе саженцев обращайте внимание не только на красивые вершки, но и на развитую корневую систему».

Ландшафтный дизайн маленького дачного участка: советы

Для реализации самостоятельного ландшафтного проекта на маленьком загородном участке эксперты советуют действовать следующим образом.

Скрыть забор

Для этого надо использовать живые изгороди, растительные группы высотой до забора и немного выше или вертикальное озеленение в виде вьющихся растений.

Использовать углы участка

Можно размещать там строения, растения, декор, цветники или скамейки, тогда маленький участок визуально будет больше.

Отдать предпочтение неправильным формам

Например, извилистые дорожки создают иллюзию большей площади участка.

Сделать перепады высот

Лестницы и подпорные стенки делают пространство маленького участка более объемным. Если же участок ровный, то дополнительный интересный рельеф могут дать альпийская горка, рокарий, сухой ручей или небольшой водоем, резюмирует Юлия Андреева.

Источник - РБК.Недвижимость