Майский рекорд: прогнозируется рост ипотеки на ИЖС

Опубликовано: 22.05.2023

Доля сегмента ИЖС в выдачах Сбербанка может превысить 10%. В прошлом году это были 2–3%.

В мае россияне возьмут на покупку или строительство индивидуальных жилых домов 7,9 тыс. ипотечных кредитов на 35 млрд руб., следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка прогноза аналитиков «Домклик». Такой спрос, по оценкам экспертов, будет рекордным за весь период действия программы, а доля ипотеки на ИЖС в общем объеме выдач «Сбера» вырастет до 10,6% (против 2–3% в 2022 году).

По прогнозам аналитиков «Домклик», объемы выдачи ипотеки на ИЖС в Сбербанке по итогам 2023 года вырастут до 200 млрд руб. — это вдвое больше, чем в прошлом году, и почти в восемь раз превышает показатель 2021 года.

Рост спроса на ипотеку на ИЖС поддержат в том числе госпрограммы, отмечают в «Домклик». По прогнозам аналитиков, в мае доля ипотеки на ИЖС по программе «Господдержка» в общих выдачах «Сбера» превысит 55%, по программе «Семейная ипотека» — 30%, «Дальневосточная ипотека» — 10%, «Ипотека для IT» — 3%.

«ИЖС развивается не только благодаря росту интереса населения к этому сегменту. Развитие ИЖС также стимулируют своевременная масштабная законодательная реформа и повышение доступности этого вида кредитования, — отмечается в прогнозе. — Последнее время было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно».

В «Домклик» отмечают устойчивый рост спроса на ипотеку в сегменте ИЖС с начала года. Это происходит на фоне роста интереса россиян к загородному образу жизни и постоянного развития соответствующего законодательства и банковских программ кредитования.

Источник - РБК.Недвижимость