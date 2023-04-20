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Московские ярмарки — бесплатная площадка для реализации вашей продукции

Опубликовано: 20.04.2023

Департамент торговли и услуг города Москвы и проект «Мой гектар» приглашают бесплатно принять участие и разместить свою продукцию в торговых точках на площадках ГБУ «Московские ярмарки».

Приглашаем участников в следующих группах: семенной материал, саженцы плодовых и декоративных кустарников и деревьев, рассада.

Для реализации предоставляются 63 площадки на территории города Москвы с режимом работы: вторник – воскресенье с 10:00 до 20:00, понедельник – санитарный день.

Каждому участнику в пользование предоставляется:

  • место для продажи товаров, оснащенное торговым оборудованием;
  • брендированные униформа и бейдж для продавца, ценники для продукции.

Участнику необходимо: зарегистрироваться в реестре участника ярмарки, наличие продавца, кассового аппарата (в течение 1-2 месяцев после заезда), эквайринга на выбранной ярмарке. Сканы заверенных документов: ИНН, паспорт, кадастровый паспорт земельного участка, справка из сельсовета (ЛПХ, КФХ) о ведении деятельности, справка членства в СНТ.

Условия участия

На ярмарках реализуется широкий ассортимент разнообразной сельскохозяйственной продукции (мясной, молочной и рыбной, а также продукции пчеловодства, овощей и фруктов, хлебобулочных и кондитерских изделий).

История ярмарок

Основной целью деятельности ГБУ «Московские ярмарки» является координация проведения и обеспечение мероприятий по организации ярмарок выходного дня, региональных и межрегиональных (круглогодичных) ярмарок, а также городских фестивальных мероприятий в городе Москве, перечень которых утверждается Организационным комитетом по обеспечению торгового обслуживания городских фестивальных мероприятий на территории города Москвы.

История московских фестивалей началась со Страсбургской ярмарки на Манежной площади в новогодние праздники 2012–2013 годов. Фестиваль проходил только на одной площадке, и его гостями стали 600 тысяч человек. В новогодние и рождественские гуляния 2013–2014 годов прошел фестиваль «Путешествие в Рождество». Его размах уже намного превзошел фестиваль предыдущего года — в этот раз Новый год и Рождество в столице отмечали на 34 площадках. Фестиваль собрал 6 млн посетителей. С этого времени в столице был введен новый формат проведения рождественских мероприятий.

Адреса площадок

Фото площадок

Заполненную анкету и сканы уставных документов отправляйте на почту: mry@torg.mos.ru

Пресс-служба проекта «Мой гектар»

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