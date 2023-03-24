Цифровизация и технологичность в сфере недвижимости - проект «Мой гектар» получил всеобщее признание

Опубликовано: 24.03.2023

23 марта 2023 года состоялся финал XII национальной премии «Бизнес-Успех» в центре Москвы. Среди организаторов и участников мероприятия такие организации, как «Опора России», «Деловая Россия», Общественная палата РФ и другие. Мероприятие вел журналист и ведущий новостей на телеканале «Россия 24» Роман Плюсов.

«На сегодняшний день проведено уже 142 региональных и всероссийских форумов», — поделился ведущий с аудиторией.

Предприниматели приехали представить свои проекты и поделиться секретами успешного ведения бизнеса. Были приглашены эксперты, на которых возложили миссию определить победителей премии «Бизнес-Успех». Ведущий озвучил критерии оценивания проектов предпринимателей, главные из которых: текущее состояние бизнеса, перспективность и уникальность.

«Мой гектар» представлял директор по развитию проекта Игорь Калинин.

Спикер поделился с аудиторией, по какому принципу происходит отбор территорий для строительства поселков: «Один из главных параметров, который мы ставим во главу при выборе территорий для создания поселков, это экология. Все наши поселки находятся в экологически чистых районах. Мы выбрали именно Тверской регион, потому что это огромная территория с большим количеством водоемов: река Волга, озеро Селигер, Вазузское водохранилище. Кроме того, очень большой потенциал у Тверской области в плане туристического развития».

Кроме того, Игорь Калинин обратил особое внимание на принципы, которыми руководствуется проект «Мой гектар»: «Во-первых, мы хотим обеспечить всех россиян доступной землей, во-вторых, организовать инструменты коллективного развития поселков и, наконец, дать возможность людям создавать личные подсобные хозяйства и обеспечивать себя экологически чистыми продуктами».

Спикер подчеркнул, что это только начало пути и на грядущий год есть большие планы: «У нас амбициозные планы: вовлечь 1 000 000 человек в наш проект, создать 1000 новых поселков в России, освоить полмиллиона гектаров земли».

Ведущий мероприятия поспешил отметить, глядя на презентацию земель: «Какие красивые места: реки, озера, леса — просто сказка!»

Помимо оценки проектов членами жюри, аудитория в зале также принимала участие в выборе лучших проектов: было организовано народное голосование в онлайн-формате за понравившийся проект.

По итогам премии «Бизнес-Успех» проект «Мой гектар» выиграл специальный приз «За цифровизацию и технологичность» национальной премии «Бизнес-Успех». Приз вручила Юлия Вепринцева, вице-президент корпорации «Синергия», член правления «Опоры России», генеральный директор национальной премии «Бизнес-Успех».

Игорь Калинин выразил признательность организаторам премии «Бизнес-Успех».

«Я думаю, что сегодня как никогда важно, чтобы бизнес развивался, поддерживая государственный тренд. В этом ключе проект «Мой гектар» является ярким и успешным примером государственного частного партнерства, поскольку мы развиваем частные земли в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий.