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Можно ли построить дом за 1 миллион: «белые» стратегии экономии

Опубликовано: 24.05.2023

Предложения построить дом за один миллион рублей поступают от множества строительных компаний. Следует признать, что многие из них нельзя воспринимать всерьез, так как за такие деньги будет возведена только «коробка», а за всё остальное придется платить отдельно. Встречаются и реальные предложения, и их немало. За счет чего достигается экономия, позволяющая получить добротное жилье за приемлемые деньги?

Источник изображения: ru.freepik.com

Стратегии экономии

Нужно понимать, что сокращать расходы на строительстве можно только до определенного предела, ниже которого эксплуатация дома будет попросту опасной, не говоря уже о комфорте. Существует определенная граничная цена материалов и стоимость работ, опускаться ниже которой здравый смысл не позволяет.

Можно пойти двумя путями, используя «черную» или «белую» стратегию экономии. Первый вариант предполагает снижение затрат на материалах и отклонении от технологии строительстве, что ведет к непредсказуемым последствиям. Вторая стратегия позволяет получать экономию вполне легально, сокращая количество ненужных элементов и максимально упрощая все конструкции.

Портрет дома за один миллион рублей

Строительство предполагает поэтапное выполнение последовательных действий и операций. Нарушение этого алгоритма приводит к негативным последствиям и росту расходов на исправление ошибок.

Земельный участок

Даже если случилось чудо и найден идеальный участок, который устраивает по всем параметрам, то всегда можно найти пути экономии.

  • Качество грунта. Проведение геологической экспертизы — доступное по цене мероприятие, которое позволит получить точные сведения о строительной площадке. На их основании можно выполнить расчет фундамента и определить оптимальное место расположения дома.

  • Подъездные пути. О дороге забывать никак нельзя — даже экономное строительство требует подвоза материалов.

  • Подключение инженерных коммуникаций. Подведение ресурсов в складчину — отличный вариант сэкономить на этом дорогостоящем мероприятии.

Проект

Без проектирования построить дом будет дороже, чем при наличии четкого плана. Строительство наугад — это верный путь к удорожанию строительства. Кстати, любая уважающая себя строительная компания предложит типовой проект бесплатно. Нужно быть готовым к тому, что построить дом за 1 миллион рублей можно только в том случае, если отказаться от различных архитектурных изысков в пользу минималистичного решения. В итоге следует ожидать, что здание будет представлять собой стандартную коробку со скромными размерами.

Фундамент

Какой тип основания будет выбран, можно сказать только после геологических изысканий и расчетов. Принято считать, что свайно-винтовой фундамент — наиболее экономичное решение. Это утверждение справедливо, но лишь отчасти. Экономить на основании дома — сомнительное предприятие, которое может в прямом смысле похоронить дом.

Технология строительства

Из нескольких десятков строительных технологий далеко не все подходят для низкобюджетного строительства. За небольшие деньги построить кирпичный дом невозможно по техническим причинам, поэтому чаще всего рассматриваются более легкие материалы для возведения стен.

Газобетон или пеноблоки — отличное решение для бюджетного дома. Однако непрезентабельный вид стен из пенобетона потребует дополнительных затрат на отделку, а газобетон нуждается в сооружении вентилируемого фасада.

Оптимальное решение — это СИП-панели, которые позволяют собирать дома как конструктор буквально в считаные дни.

Кровля

При выборе формы крыши и кровельных материалов работает принцип “чем проще, тем дешевле”. Если следовать ему, то крыша должна эффективно выполнять свою функцию и ничего больше. Об ее украшении или оригинальном оформлении нужно забыть.

Этим критериям подходит обычная двухскатная крыша, а не плоская кровля, как кажется на первый взгляд. Второй вариант — это суперэкономное решение с использованием рубероида, который придется менять лет через пять. Битумная черепица — универсальный кровельный материал, который подходит не только для бюджетного дома. Если строительство ведет подрядчик, у которого имеются опытные кровельщики, то с такой крышей не будет страшна любая непогода.

Прокладка инженерных коммуникаций

Экономить на подведении электричества, воды, канализации и газа сложно, но можно, если следовать простым правилам.

  • Выполнение работ нужно доверять только квалифицированным мастерам, так как в противном случае существует риск возникновения аварийных ситуаций и расходов на устранение ошибок.

  • Стоимость материалов и комплектующих говорит об их качестве, поэтому экономия на копейку может привести впоследствии к необходимости дорогостоящего ремонта.

Реальная экономия на инженерных коммуникациях возможна только если установить автоматику.

Отделка

Обойтись без выполнения отделочных работ можно только в случае, если для строительства дома используется клееный брус. Во всех остальных случаях придется закладывать на отделку определенную сумму, которая зависит от материала стен.

Подводя итог, можно сказать, что дом за 1 миллион рублей построить можно. Однако это становиться возможно только при условии, что проектом будут учтены все факторы, приводящие к удорожанию, и использованы технологии, позволяющие экономить без ущерба для безопасности и комфорта. А найти подходящий участок для строительства дома недорого вам поможет проект «Мой Гектар».

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