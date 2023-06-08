Новости Сервисной компании «Мой гектар» 01–07 июня 2023

Опубликовано: 08.06.2023





Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Собственник участка для нас является полноправным партнером-соинвестором. Поэтому мы еженедельно сообщаем о том, что происходит на территории поселков проекта «Мой гектар».





Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»





Расчистка территории 1100 м Разметка дороги 800 м Оканавливание территории 1985 м Прорезка и разравнивание вынутого грунта 1400 м Установка межевых знаков 111 шт.





Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

Сервисная компания «Мой гектар» завершает работы по расчистке территории: произведена расчистка полотна дороги от лесопосадок 1000х12 метров, а также разметка дороги по полю и кустам 900х12 метров.





Поселок «Малая родина 2»

Развитие поселка

В поселке проведены кадастровые работы: вынос технических межевых знаков под расчистку территории.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Наши рабочие выполняли земляные работы в поселке, организовали 6 проездов:

отсыпка траншеи;

перемещение и планировка песка;

трамбовка песка виброплитой;

укладка труб для водоотведения;

заделка стыков;

обратная отсыпка траншеи песком.

На следующей неделе будет переброшен бульдозер и каток для выравнивания, досыпки грунта. Также продолжаются сельскохозяйственные работы в поселке.





Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

На завершающей стадии строительство дорог. В ближайшее время планируется сдача зоны стандартного развития и зоны интенсивного развития.





Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

Выполнены кадастровые работы: вынос технических точек под дороги 1900 метров.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Используя бульдозер, наша стройбригада занималась расчисткой территории от лесопосадок 100 метров, прорезкой дороги 1210 метров и разравниванием вынутого грунта 1210 метров.





Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

В поселке произведен демонтаж и монтаж деревянной опоры въездной группы.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Проведены кадастровые работы: вынос технических точек под опоры линий электропередач (38 точек). Наши рабочие приступили к установке столбов ЛЭП и натягиванию проводов в поселке. Закончена покраска дома управляющего.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» завершают работы по отводу воды. Проведены работы по оканавливанию дороги 1421 метр с помощью экскаватора Doosan 175, копке траншей для установки дренажных труб, укладке труб, выравниванию грунта и выравниванию дорог.





Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 111 межевых знаков:

«Усадьба в Завидово» — 24 металлических знака.

«Долина Селигера» — 9 металлических и 20 деревянных знаков.

«Мое поместье» — 13 металлических и 45 деревянных знаков.

С 13 июня будут начаты работы в зоне стандартного развития в поселке «Долина Селигера». На место прибудет бригада и кадастровые инженеры, а также необходимая техника.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!