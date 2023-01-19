Новости Сервисной компании «Мой гектар» 09–18 января 2023

Опубликовано: 19.01.2023

Каждую неделю мы отправляем новости о работах, сделанных в поселках, чтобы вы знали всё о развитии проекта «Мой гектар». Работы по благоустройству поселков продолжаются. Идет строительство дорог, монтаж дома управляющего, а также въездных групп.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Всего Сервисной компанией за прошлую неделю сделано работ

Срезка, оканавливание и разравнивание территории 1420 м Расчистка территории от лесопосадок 650 м Вынос технических точек 900 м Установка межевых знаков 23 шт.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Рабочие произвели замер оконного проема под установку ставней на въездной группе поселка. Ведутся электромонтажные работы по прокладке кабеля для внешней подсветки по фасаду дома управляющего и подключение фонарей.





Поселок «Лесная усадьба»

Развитие поселка

Установлено 4 деревянных межевых знака для клиентов.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Продолжается внутренняя отделка дома управляющего:

распил и подъем досок на второй этаж для подготовки настила половой доски, изготовления наличников и откосов на окнах;

вырубка половой балки под чистовой пол;

выровнены обсады оконных проемов, выполнены распил и монтаж откосов и наличников.

Также был осуществлен замер оконного проема под установку ставней в древнерусском стиле на въездной группе поселка. С базы доставили пиломатериал для выполнения дальнейших работ в доме.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Перед выполнением дорожных работ в поселке рабочие очищали территорию от снега. Далее были выполнены работы по срезке полотна дороги 200 метров, оканавливанию и разравниванию с обеих сторон 160 метров, а также подготовке полотна дороги 300 метров.

Произведен вынос технических точек для дорожных работ в поселке — 900 метров.





Поселок «Малая Родина»

Развитие поселка

В поселке была произведена расчистка территории 350×15 метров от лесопосадок, профилирование дороги 60×10 метров, а также вынос технических точек под расчистку.





Поселок «Долина озер»

Развитие поселка

Силами сотрудников Сервисной компании были осуществлены следующие виды работ:

расчистка дорожного полотна от лесопосадок — 300×20 метров;

срезка дороги с разравниванием вынутого грунта — 730×10 метров.





Поселок «Мск-Тверская»

Развитие поселка

Установлены металлические межевые знаки для клиентов — 19 штук.





Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»

Развитие поселка

Рабочие выполнили срезку дорожного полотна и оканавливание 30×30 метров.





Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

Строители Сервисной компании производили сборку сруба, установку крыши и замер оконного проема под установку ставней на въездной группе поселка.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!