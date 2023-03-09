Новости Сервисной компании «Мой гектар» 2–8 марта 2023

Опубликовано: 09.03.2023





Какие работы выполнялись в наших поселках?

Первая неделя марта выдалась хоть и морозной, но солнечной и плодотворной. Расскажем, что и где сделано за первую весеннюю неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка, оканавливание и разравнивание территории 230 м Расчистка территории 2400 м Вынос технических точек 1650 м Установка межевых знаков 66 шт.





О видеонаблюдении в поселках

В наших поселках есть возможность установить камеры видеонаблюдения. Это делается в целях обеспечения безопасности и защиты имущества, снижения вероятности незаконного проникновения на территорию посторонних транспортных средств. Это дополнительный цифровой ресурс для управления вашим земельным участком дистанционно.

Например, в поселке «Усадьба в Завидово» установлено несколько камер наружного наблюдения. Каждый собственник может следить в Личном кабинете (на главной странице) за ходом работ в реальном времени с помощью видеокамер, установленных на территории. Запись хранится на сервере в течение 30 дней. Все об установке, выборе вариантов комплектации и стоимости работ можно узнать на сайте.

А теперь новости поселков:

Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» занимались укладкой утеплителя и половой доски в доме управляющего.

В поселке выполнены кадастровые работы: установка металлических межевых знаков для клиентов — 17 шт.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Продолжаются электромонтажные работы и монтаж систем отопления в доме управляющего:

сборка батарей;

монтаж труб систем отопления;

разметка и крепление изоляторов;

прокладка кабеля и установка распределительных коробок;

пусконаладочные испытания по электроснабжению.

Также были установлены ворота на въездной группе.





Поселок «Усадьба в Подмосковье»

Развитие поселка

В поселке проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 49 шт.

Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Стройбригада выполняла работы по срезке полотна дороги, оканавливанию и разравниванию с обеих сторон 230 метров.

В поселке проведены и кадастровые работы — вынос технических точек под дороги, 650 метров — 14 точек, а также 5 точек под опоры ЛЭП.





Поселок «Долина озер»

Развитие поселка

Наши специалисты установили баннеры на арки при въезде в поселок.





Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Сервисная компания проводила кадастровые работы в поселке, а именно вынос технических точек под дороги, 1 км — 22 точки.





Поселок «Москва Тверская 3»

Развитие поселка

Рабочие произвели расчистку полотна дороги от лесопосадок 2400х12 метров.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!