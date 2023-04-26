Новости Сервисной компании «Мой гектар» 20–26 апреля 2023

Опубликовано: 26.04.2023





О важных работах и коллективном развитии в апреле

Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день!

Впереди майские праздники, и многие из вас планируют провести их на природе, в кругу семьи и друзей. В то же время работы в наших поселках не прекращаются, поэтому собственников будут ждать новые расчищенные территории для будущих дорог, благоустроенные въездные группы, дома управляющих и многое другое.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»





Срезка дорожного полотна 4180 м Оканавливание территории 4280 м Разравнивание территории 4100 м Расчистка территории 900 м Установка межевых знаков 53 шт.





Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

В поселке начались подготовительные работы по строительству дорог. Все подсохло, поэтому бульдозер уже мог приступить к работам. Наши специалисты проводили расчистку полотна дороги размером 700х12 метров и срезку.





Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

После того как территория в поселке высохла, наш бульдозер может спокойно работать. В настоящее время мы заняты расчисткой территории от растительности, чтобы создать просеку для строительства дороги.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Были проведены кадастровые работы: вынос точек межевых знаков — примерно 1,2 километра.

В поселке ведутся работы по строительству дорог. Главный участник процесса — экскаватор Doosan 300. Были выполнены: срезка дорожного полотна 3360 метров, разравнивание и оканавливание с обеих сторон 3580 метров. Оканавливание на завершающей стадии. Осталось отвести воду в некоторых местах и перейти к следующему этапу — укладке отводных труб в местах, где скопилась вода.

Сейчас самое подходящее время для осуществления отвода воды в поселках. В сухую погоду сложнее понять, как будет скапливаться вода в период половодья.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке продолжает работать бульдозер. Выполнены работы по расчистке и разметке 200 метров, прорезке дороги и разравниванию вынутого грунта 520 метров. Оканавливание будет выполняться в поселке в ближайшее время при помощи экскаватора.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Наши рабочие приступили к покрасочным работам в доме управляющего. Они подготовили и покрасили потолок, плинтусы, окна, столбы, дверные коробки, косяки и наличники. Также заделаны щели на окнах и произведен демонтаж и монтаж откосов и наличников. Осталось только покрасить дом снаружи.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Наши рабочие с помощью экскаватора разобрали плотины, очистили подъезды к дому управляющего, провели формирование берега и почистили речку, протекающую в этом районе, чтобы предотвратить скапливание воды на участках. В настоящее время продолжаются работы по планированию площадки перед домом, где будут расположены парковка и дорога, а также отмечены зоны парка, освещения и гостевой парковки.

В настоящее время производится укрепление ворот на въезде в поселок и башни въездной группы.





Поселок Synergy Country Club

Развитие поселка

В поселке продолжаются работы по благоустройству. С помощью экскаватора Doosan 175 были выполнены:

срезка плодородного грунта 50х12 метров, высота 20–50 сантиметров;

планировка обочины с одной стороны 750 метров, с другой — 500 метров;

оканавливание 700 метров.

Часть дороги ближе к прибрежной зоне уже доделана.





Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 53 металлических межевых знака:

«Малая родина» — 37 штук;

«Победа» — 5 штук;

«Победа 2» — 4 штуки;

«Победа 4» — 7 штук.

Запланированы работы по электрификации в поселках «Усадьба Бельгардов», «Усадьба в Завидово», «Усадьба на Волге», «Лесная усадьба».

В поселке «Усадьба в Завидово» запланированы сельхозработы. На территории будут проводиться работы по обработке от борщевика, по вспашке, боронованию и засеву растениями, которые подавляют борщевик и обогащают почву. Через Личный кабинет можно присоединиться к заказу работ.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!