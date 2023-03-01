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Новости Сервисной компании «Мой гектар» 22 февраля – 1 марта 2023

Опубликовано: 01.03.2023


В каком поселке скоро будет электричество, а в каком — дороги?

Весна идет — весне дорогу. Но работы в наших поселках не прекращались даже в февральские морозы. Узнайте, где идет прорезка дорог, установка ЛЭП, и убедитесь, что СК «Мой гектар» — надежный партнер.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка территории

410 м

Разравнивание территории

1130 м

Расчистка территории

2460 м

Вынос технических точек

850 м

Установка межевых знаков

36 шт.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» приступили к монтажу изоляторов на столбах ЛЭП. В поселке продолжается расчистка территории в районе линий электропередач.

Также проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 21 штука.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Рабочие продолжают монтаж и проверку системы отопления в доме управляющего:

  • сборка и установка батарей;
  • пайка полипропиленовых труб и кранов;
  • установка циркуляционного насоса;
  • опрессовка системы;
  • запуск и регулировка системы.

Продолжаются и электромонтажные работы. Специалисты занимались соединением электрических кабелей в распределительных коробках для освещения и розеток. Была произведена разметка и протяжка кабеля в металлическую гофру, подготовка отверстий, прокладка кабеля от первого распределительного щита до второго. Для котлов отопления также был проложен кабель для подключения к электричеству.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Стройбригада выполняла работы по расчистке территории, срезке полотна дороги 180 метров и разравниванию дороги с обеих сторон 900 метров.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Рабочие произвели прорезку дороги и разравнивание вынутого грунта 230 метров. Также в поселке были выполнены кадастровые работы — вынос технических точек 850 метров.


Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

В поселке специалисты Сервисной компании занимались расчисткой профиля дорог от лесопосадок 380х12 метров.


Поселок «Москва Тверская 2»

Развитие поселка

Проведены кадастровые работы: установлено 10 деревянных и 5 металлических межевых знаков для клиентов, а также вынесены технические точки под расчистку.


Поселок «Москва Тверская 3»

Развитие поселка

Сервисная компания осуществляла расчистку полотна дороги от лесопосадок 1900х12 метров.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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