Новости Сервисной компании «Мой гектар» 27 апреля — 3 мая 2023

Опубликовано: 03.05.2023

Расчистка, разметка, срезка, оканавливание: какие работы сделаны за неделю

Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день!

В начале мая природа расцветает, а ваши поселки готовятся к летнему сезону: идет активное благоустройство территории, строительство дома управляющего, дорог и других объектов.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»





Расчистка территории 2450 м Разметка территории 1720 м Срезка дорожного полотна 200 м Оканавливание территории 100 м Установка межевых знаков 41 шт.





Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

Продолжаем готовить территорию для предстоящих дорожных работ. Наши специалисты расчистили полотно дороги 1350х12 метров, сделали разметку дороги 600х12 метров. Проведены кадастровые работы в поселке — вынос точек межевых знаков под расчистку.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Экскаватор Doosan 300 продолжает помогать строить дороги в поселке. Наша стройбригада занималась расчисткой от лесопосадок 100х10 метров, срезкой полотна дороги и оканавливанием с обеих сторон 100 метров.

Процесс оканавливания успешно завершен, осталось только пройти грейдером, чтобы уплотнить дорожное полотно.

Готовимся к работам — организация проездов на перекрестках (закладка труб, выравнивание, утрамбовка, работа с проездами, оканавливание). По завершении этого этапа мы приступим к сельскохозяйственным работам.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке активно трудится бульдозер Dressta TD-15H. Выполнены расчистка территории 1000 метров и разметка дороги 1120 метров. Далее приступим к оканавливанию.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

В поселке полным ходом идут подготовительные работы. Проводится покраска в доме управляющего (потолок, балки, окна, дверные откосы и наличники). Сделаны замеры ворот и калитки на въездной группе.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Наши рабочие с помощью экскаватора Doosan 175 выполняли следующие виды работ:

срезка плодородного грунта 100х30 метров;

планировка территории и выравнивание участка у дома управляющего;

установка межевых знаков для планирования дороги и заезда с парковочной зоны.

Дом управляющего был покрашен и обработан снаружи. Также был переварен шлагбаум, наращены и залиты столбы под опоры арки.

Продолжаются работы по установке опор ЛЭП.





Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю был установлен 41 металлический межевой знак:

«Усадьба в Завидово» — 21 штука;

«Усадьба в Подмосковье» — 20 штук.

По электрификации в ближайшее время начинаем работы в поселке «Усадьба Бельгардов», далее — в поселке «Усадьба в Завидово».

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!