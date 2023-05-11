Новости Сервисной компании «Мой гектар» 4–11 мая 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
Поздравляю вас с прошедшим великим праздником — Днем Победы! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!
Надеюсь, вы отдохнули, провели выходные с семьей, выбрались за город и набрались сил.
В майские праздники мы не останавливались и продолжали работать в ваших поселках. Нам важно успеть закончить весенние работы и начать новые проекты.
Расскажем, что было выполнено за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
|
Расчистка территории
|
1700 м
|
Разметка территории
|
2350 м
|
Срезка дорожного полотна
|
250 м
|
Оканавливание территории
|
950 м
|
Разравнивание территории
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600 м
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Установка межевых знаков
|
178 шт.
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Наша стройбригада выполняла расчистку полотна дороги от лесопосадок 200х12 метров, занималась разметкой дороги 1250х12 метров.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Главный по строительству дорог в поселке — экскаватор Doosan 300. Наши рабочие занимались расчисткой от лесопосадок 400х10 метров, отводом воды, срезкой дорожного полотна 250 метров, оканавливанием 650 метров и разравниванием 600 метров.
Завершаем сельскохозяйственные работы в поселке.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
В поселке продолжает работать бульдозер Dressta TD-15H. Были выполнены работы по расчистке территории от лесопосадок 1100 метров и разметке дороги 1100 метров. Проведены кадастровые работы — вынос точек межевых знаков.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Дом управляющего готовится к сдаче. Заканчиваются покрасочные работы (наличники, откосы окон, столбы, потолок, дверные полотна). Пол покрывается лаком. Произведено отбеливание наружных стен дома.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
С помощью экскаватора Doosan 175 были произведены следующие работы в поселке:
- отвод воды с дорожной полосы;
- оканавливание с обеих сторон 300 метров.
Подготавливается к сдаче центральный дом.
Кадастровые работы в поселках
В поселках проекта за неделю было установлено 178 межевых знаков:
- «Мое поместье» — 22 металлических и 16 деревянных знаков;
- «Междуречье на Валдае» — 46 металлических и 54 деревянных знаков;
- «Малая родина» — 26 металлических знаков;
- «Усадьба Бологое» — 14 деревянных знаков.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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