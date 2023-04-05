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Покупку домов из железобетона просубсидируют

Опубликовано: 05.04.2023

Минпромторг совместно с «Дом.РФ» разрабатывают льготную программу для покупателей домокомплектов на минеральной основе, сообщает ТАСС. Речь о домах, которые строятся из металлокаркаса и железобетона, и сэндвич-панелей.

При покупке таких домов граждане смогут получить скидку, аналогичную той, которая действует для деревянных домов. Разницу в стоимости производителю субсидирует государство.

Специалисты «Дом.РФ» считают, что из-за отсутствия массового рынка ликвидных типовых домов эта отрасль является непривлекательной для банков и непрозрачной. Совместно с Минпромторгом «Дом.РФ» проведет опрос производителей домокомплектов. При разработке мер поддержки комплексного индивидуального жилищного строительства будут использованы аналитические и статистические данные, а также результаты этого опроса. Кроме того, полученные данные помогут разработать льготные программы, которые повысят доступность ипотеки на комплексное ИЖС для покупателей. Новые кредитные продукты будут разработаны на основе оценки уровня спроса и показателей продаж.

Источник - ЦИАН

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