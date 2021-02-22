Проект «Мой гектар» подарил участок многодетной семье

Опубликовано: 22.02.2021

22 февраля 2021 года главный приз семье Лауры Кужанбаевой был вручен директором по развитию проекта «Мой гектар» Игорем Калининым в нашем офисе.

Семья Лауры победила в конкурсе «Многодетная Мечта», организованном проектами «МногоДом» и «Мой Гектар». Вся большая семья Лауры принимала участие в подготовке конкурсного проекта. Такая тщательная и слаженная работа не могла не остаться без внимания требовательного жюри.

Семья Лауры получила главный приз — участок земли площадью 1 гектар и отметила это событие ударом топора по рельсу, согласно традиции нашей компании.

АНО Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» выразил благодарность проекту «Мой гектар» за выделение участка для многодетной семьи.



