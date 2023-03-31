Проект «Мой гектар» вошел в состав Правительственной комиссии по имущественным вопросам и землепользованию

Опубликовано: 31.03.2023

Руководство проекта «Мой гектар» в лице Дениса Бучельникова вошло в состав рабочей группы Правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества по направлению «Имущественные вопросы».

Предпосылки и история возникновения

В 2022 году распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина была создана Комиссия по вопросам развития садоводства и огородничества. Ее возглавила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Проект «Мой гектар» вместе с Союзом садоводов России были инициаторами создания данной комиссии. Идея была поддержана Росреестром и Государственной Думой Российской Федерации, затем — была услышана в правительстве.

Главная задача комиссии — разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Вопросы развития инфраструктуры — газоснабжение и дороги, а также экологические проблемы.

Повестка рабочей группы

В 2023 году комиссия сформировала разносторонние рабочие группы, 28 марта была создана рабочая группа по имущественным вопросам землепользования, актуальным для садоводов. В состав рабочей группы вошел Денис Бучельников, руководитель проекта «Мой гектар», член президиума Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».

Проект «Мой гектар» представит ряд приоритетных вопросов для обсуждения: развитие отрасли садоводства за счет новых инструментов комплексного развития территорий (КРТ), применения новых законодательных механизмов, активизации и развития садоводческо-фермерских хозяйств.

В состав группы вошли представители различных ведомств, которые будут совместно заниматься вопросами в интересах садоводов.

Среди них: (председатель) Алексей Бутовецкий, заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Сергей Музыченко, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Эльвира Гараева, начальник отдела формирования государственной земельной политики Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России, Константин Мальцев, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», и другие.