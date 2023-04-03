Производителей зерновых поддержат

Опубликовано: 03.04.2023

Производители зерновых продолжат получать господдержку. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти цели в бюджете 2023 года предусмотрено 10 миллиардов рублей, подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.

Правительство подготовило постановление, которым уточняются правила предоставления субсидий на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых. Регионы смогут выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года, отметил Мишустин.

«Рассчитываем, что принятое решение будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом и поможет дальше обеспечивать наших граждан качественными продуктами питания», — добавил он.

Источник - Российская газета