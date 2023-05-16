Россиян обяжут делать проекты на ИЖС

Опубликовано: 16.05.2023

Россиян, желающих построить индивидуальный дом, нужно обязать делать на него проектную документацию. Такое обращение направил в Минстрой Российский союз строителей.

Нормальный процесс строительства любого капитального объекта состоит из ряда этапов, поясняет глава Комиссии по малоэтажному строительству Российского союза строителей (РСС), эксперт Общественного совета при Минстрое Константин Пороцкий. И было бы правильно распространить эти правила на строительство индивидуального жилого дома (сейчас для строительства жилого или садового дома нужно лишь подать уведомление о своих планах).

Обычно сначала разрабатывается проектная документация, на ее основе — рабочая документация (в которой учитываются все материалы, детали, узлы), после чего рождается сметная документация - определяется реальная стоимость проекта, на которую можно рассчитывать, решившись строить дом. Затем оформляется заключение экспертизы.

В случае со строительством индивидуального дома предлагается делать негосударственную экспертизу, это быстрее и дешевле (10-30 тысяч рублей), говорит Пороцкий. Экспертиза дает заключение, что проектно-сметная документация разработана в соответствии с нормативами, смета реальна и исполнима. И только после этого заключения можно приступать к строительству.

Следующий этап — строительный контроль, на всех этапах строительства и заключительный. И только после заключения строительного контроля о том, что объект соответствует проектной документации и построен в соответствии со градостроительными норами и правилами, регламентами - можно ставить дом на кадастровый учет, говорит Пороцкий.

Стоимость разработки всех видов документации можно оценить в 5-7% от стоимости дома, рассказал Пороцкий. "Все эти процедуры кажутся, на первый взгляд, затратными, но на самом деле они экономят время, нервы и деньги для покупателей", - уверяет он.

Покупатель сразу поймет конечную стоимость объекта. Сейчас же многие сталкиваются с необходимостью доплачивать уже в процессе строительства и в итоге строительство затягивается или и вовсе забрасывается.

Кроме того, это расширит возможности ипотечного кредитования ИЖС, считают в РСС. У банка появится понимание, какой объект будет построен клиентом на участке. Сейчас же на этом рынке фактически нет правил, и доля ипотеки на ИЖС очень мала.

Сейчас в поселках с частными домами зачастую не соблюдаются никакие правила - по фасадам, ограждениям, освещению, нормативы по дорогам и проездам. Каждый строит, исходя из своих финансовых возможностей и своего творческого потенциала. В итоге получается хаотичная застройка, отмечает Пороцкий.

Источник - Российская газета