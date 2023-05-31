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Рынок тепличных овощей: прогноз на 2023 год

Опубликовано: 31.05.2023


Рынок овощей защищенного грунта развивается динамично: томатами, огурцами и другими овощами массового спроса отечественный АПК уже сегодня может обеспечить внутренние потребности. Разбираемся, какие прогнозы на урожай в 2023 году – и каких отечественных овощей нам пока не хватает.

Жители нашей страны за последнее десятилетие уже привыкли к свежим помидорам, огурцам и другому овощному разнообразию на прилавках вне зависимости от сезона; но на значительной части территории России овощи массового потребления можно вырастить только в теплицах. Даже там, где летом они растут на грядке и в поле, зимой урожаи выращивают на досвечивании в закрытом грунте..


Сколько съедаем, выращиваем и ввозим

По сведениям компании «Интерагро», с учетом текущей динамики потребления овощей и рекомендованных норм потребления, потенциальная емкость рынка овощей в России составляет 20,5 млн тонн, что почти на 35% больше, чем собрали в прошлом году. Цифры же основаны на реальных данных о потреблении.

Так, по расчетам Минздрава, в год необходимо съедать по 8–12 кг помидоров и столько же огурцов, в том числе тепличных – по 4 кг. В целом норма потребления овощей и бахчевых – 140 кг, а реально наши соотечественники съедают около 104 кг. Таким образом, в месяц россияне не добирают до нормы около 3 кг, это 100 г/день.

Однако не всех овощей нам не хватает. Например, это не касается огурцов, в том числе тепличных. При норме потребления 4 кг на одного человека в год россияне съедают за год 6,1 кг/чел. За восемь лет потребление огурцов в России увеличилось в 1,5 раза – с 616 тыс. тонн в 2013 году до 935 тыс. тонн в 2021 году.

По информации Национального плодоовощного союза, за 2022 год в российских теплицах собрали 929 тыс. тонн огурцов. Институт Конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает уровень самообеспеченности культурой в 95%. Часть огурцов импортируется из Турции, Белоруссии, Китая, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана.

В 2022 году ввезли 42 тыс. тонн, что на 11,5% меньше, чем годом ранее.

Импорт томатов также сократился. По подсчетам Национального плодоовощного союза – на 13,1% до 371 тыс. тонн. Снизились объемы ввоза свежих помидоров из Китая, Турции, Азербайджана, Грузии, Сербии и Северной Македонии. Потребление (порядка 13 кг на человека в год) все больше обеспечивается собственным производством. В 2022 году собрали 711 тыс. тонн томатов защищенного грунта – 65% от потребности.

В теплицах растут не только огурцы и томаты; здесь выращивают баклажаны и сладкий болгарский перец, зеленные и салатные культуры. По итогам прошлого года общая обеспеченность своими овощами в России составила 87%.

По данным Минсельхоза России, в 2022 году урожай овощей в защищенном грунте обновил рекорд — получено более 1,6 млн тонн продукции, что на 4,5% больше показателя 2021 года. Среди регионов-лидеров – Липецкая, Московская, Волгоградская и Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Башкортостан и Татарстан, где сегодня работают и строятся современные тепличные комплексы. Например, в Липецкой области с четырех тепличных комплексов собрали общий урожай в 165,4 тыс. тонн овощей. В Краснодарском крае – около 112 тыс тонн урожая, в ближайшие годы планируется довести объем тепличного урожая до 130–140 тыс тонн.

По расчетам экспертов, для обеспечения минимальной медицинской нормы потребления свежих тепличных овощей, 13 кг на человека в год, необходимо вырастить около 1,8 млн тонн урожая. Недостающие 13% покрываются за счет импорта. В целом по итогам 2022 года было импортировано 412,7 тыс. тонн тепличных овощей, что на 12,9% меньше, чем годом ранее – 473,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки снизились на 6,4%, до $497,6 млн против $531,6 млн в 2021 году. Это данные Национального плодоовощного союза.

Производство растет, но и потребление овощей в 2023 году может вырасти. Эксперты Россельхозбанка считают, что этому будет способствовать тенденция к здоровому образу жизни, так что выраженный потенциал для роста имеет именно нишевое овощеводство, в том числе тыква, кабачки, сладкий перец, баклажаны, зеленый горошек и фасоль; спаржа. Сейчас в этих сегментах не менее 60% отечественной продукции выращивают малые формы хозяйств, в том числе фермеры и ИП. В защищенном грунте порядка 70% всего сбора в России обеспечивают крупные холдинги.


Тепличные рекордсмены

Около 70% общей площади всех российских теплиц заняты огурцами, томатами – 25%. Еще 5% выращивают перцы, баклажаны и зеленные культуры. Все дело в рентабельности: на светокультуре у огурцов она может достигать 40%, у томатов – до 20%, у баклажанов и зеленных – гораздо ниже, поскольку и затраты на них выше.

Среди трендов – сокращение объемов выращивания длинноплодных огурцов и крупноплодных томатов в пользу мелкоштучных видов эти культур — корнишонов и короткоплодных огурцов, томатов черри и коктейльных помидоров. Мелкие овощи созревают быстрее, экономя электроэнергию и другие ресурсы; к тому же, спрос на эту продукцию растет.


Овощи в домике

По состоянию на конец 2020 года, информирует Минсельхоз РФ, в стране функционировало порядка 350 тепличных хозяйств; более 70 инвестиционных проектов находилось на стадии строительства и расширения производственных мощностей.

По оценкам экспертов, к концу 2022 года площадь защищенного грунта в России превысила 4,1 тыс. га. Всего за 5 лет с 2018 года построено 1,5 тыс. га современных теплиц, в основном четвертого и пятого поколений (с технологией Ultra clima), где овощные культуры можно выращивать на досвечивании круглый год.

Больше всего новых проектов реализовано в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. В 2023 году больше всего запусков новых тепличных проектов ожидается в европейской части России, но не только: в апреле резидент ТОР «Чукотка» расширил тепличный комплекс. Предприниматель планирует обеспечить жителей Анадыря свежими овощами, ягодами и грибами. Теплица площадью 0,12 га будет давать до 200 кг огурцов в сутки, а также томаты, клубнику и грибы. Всего производство на гидропонике с применением светоэффективных ламп будет давать урожай более 70 тонн огурцов в год.


Сколько стоит теплицу построить

Вхождение в тепличный бизнес требует существенных капитальных вложений. Ориентировочная стоимость современного тепличного комплекса «с нуля» и «под ключ» по расчетам одного из крупнейших производителей автоматизированных систем для промышленных теплиц составляет примерно 1,8 млрд руб. за 10-ти гектарный проект.

Срок окупаемости проекта – около шести лет при условии использования систем капельного полива, управления микроклиматом, а также комплексной автоматизации тепличных комплексов. Все системы объединяются в единый информационный центр, откуда осуществляется полный контроль теплицы. Развитие информационных технологий позволило подсоединить теплицы к Интернету, и теперь, помимо операторов на местах, за технологическим режимом наблюдают и специалисты компании-производителя оборудования.


Помощь от государства

Ввод новых производственных мощностей стимулируется активным субсидированием отрасли. Аграрии, которые выращивают овощи закрытого грунта, могут получить господдержку. Так, в 2022 году была принята программа,в рамках которой государство компенсирует до 20% затрат на строительство и модернизацию теплиц в Дальневосточном федеральном округе. За счет этого площадь теплиц в регионе планируют увеличить на 80 га. Для предприятий отрасли предусмотрены различные формы господдержки: льготные инвестиционные кредиты и субсидии.

Росагролизинг для всех участников отраслевых союзов и объединений, в том числе ассоциации «Теплицы России», предлагает льготные условия и специальные программы. В частности, представители тепличной индустрии могут рассчитывать на полугодовую отсрочку первого лизингового платежа.

Кроме того, благодаря поддержке льготного лизинга сельхозтехники и оборудования Правительством РФ, аграриям доступна техника российского производства на условиях нулевого авансового платежа, удорожания от 3% и сроком договора лизинга до 8 лет.


Виды на урожай

Минсельхоз ожидает положительной динамики производства овощей закрытого грунта по итогам 2023 года даже по сравнению с рекордным прошлым годом, когда отечественные аграрии вырастили более 1,64 млн тонн тепличных овощей. Как подсчитали в Национальном плодоовощном союзе, в 2023 году валовой сбор овощей защищенного грунта может вырасти на 3,7 % до 1,7 млн тонн.

Динамика по итогам 4 месяцев подтверждает этот прогноз. Так, производство тепличных овощей в России выросло на 2,4% в январе-апреле по сравнению с показателями 2021 года – до 517 тыс. тонн. Производство томатов прибавило почти 10%.

Главный драйвер роста отрасли – строительство новых современных тепличных комплексов и модернизация существующих. Например, Московская область может стать лидером по выращиванию овощей закрытого грунта уже к 2026 году. За счет выходу на полную проектную мощность второй очереди тепличного комплекса «Подмосковье», реализация которой будет завершена к 2025 году. Также планируется строительство селекционно-семеноводческого центра в Раменском, что поможет снизить зависимость от импортного семенного материала.

Сегодня такая зависимость оценивается Национальным плодоовощным союзом в 80-95% в целом по отрасли, а высокотехнологичные тепличные комплексы используют 100% иностранных семян. По биологическим средствам защиты растений зависимость от импорта составляет не менее 60%, завозится из-за границы не менее 70% шмелей для опыления.


Прогнозы

Потребление свежих овощей в России вырастет к 2028 году до 115 кг на душу населения за счет дальнейшего увеличения объемов производства тепличных овощей. К такому выводу пришли в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Производство овощей закрытого грунта будет увеличиваться в среднем на 7% в год. При этом наибольшим потенциалом с точки зрения ввода новых мощностей обладают регионы Европейской части России, Урала и Западной Сибири. Потенциально эти регионы могут производить более 90% дополнительных объемов овощей, считают эксперты.

Альтернатива – сити-фермы

Частично заместить дефицит тепличных овощей и стать альтернативой традиционным теплицам могут стать сити-фермы. Это многоярусные теплицы, которые строят по принципу закрытого цикла. Овощные культуры, а также ягоды, грибы, зелень и цветы в сити-фермах выращивают на гидропонике.

Сити-фермы требуют круглогодичной досветки, но при этом обладают преимуществом: для создания вертикальных теплиц требуется гораздо меньше территории. Сити-ферму можно обустроить в подсобном помещении, цокольном этаже, гараже – где угодно, если там есть электричество и вода. Такая городская ферма, в частности, с 2019 года работает на месте табачной фабрики на Каширском шоссе в Москве. В этих теплицах вертикальным методом выращивают салаты, пряные травы и микрозелень – 25 тонн в месяц на площади 6,8 га. В 2023 году компания получила грант от правительства Москвы, это позволит позволит увеличить производство до 100 тонн в месяц.


Источник - Свое фермерство

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