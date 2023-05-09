Садоводы могут получить льготу на налог на имущество

Опубликовано: 09.05.2023

Депутаты фракции ЛДПР предложили распространить льготу по имущественному налогу на садовые домики, расположенные на земельных участках для ведения подсобного хозяйства. О внесении в Госдуму соответствующего проекта поправок в Налоговый кодекс сообщил в своем Telegram-канале глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В настоящий момент льготы по налогу на имущество имеют ветераны боевых действий, пенсионеры, инвалиды и ряд других категорий граждан. Льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида: квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машино-место.

«ЛДПР предлагает распространить такую налоговую льготу в том числе на садовые домики площадью менее 50 квадратных метров — сегодня эти дома (дачи) не входят в перечень объектов льготного налогообложения, что, считаем, несправедливо», — отметил Нилов.

Источник - Парламентская газета