Топ-6 идей освежить загородный дом

Опубликовано: 16.05.2023

Многие проведут майские праздники на даче. Некоторые захотят посвятить это время преображению своих загородных участков и домов. Вместе с дизайнерами рассказываем, как с помощью несложных способов обновить дачу в новом сезоне.

1.Расхламление и уборка

Первое, с чего дизайнеры советуют начать обновление дачи, — генеральная уборка дома и участка. Нередко дачу используют как склад — отвозят туда ненужные вещи (от одежды и макулатуры до предметов мебели), которые могут храниться годами.

Эксперты советуют провести ревизию таких вещей — ненужное выбросить, отдать или отправить на переработку. После того как пространство освобождено, можно провести уборку, помыть окна, убрать плесень, если она образовалась. Затем можно приступать к самим обновлениям.

2.Покраска стен или их декорирование

Один из самых простых способов обновить интерьер дачного дома — работа со стенами. Для этого могут подойти недорогие материалы — краска или обои (от 300–400 руб. за рулон), говорит бренд-менеджер компании Estima Елизавета Родионова. Материалы или цвета можно комбинировать — например, сделать основной цвет в пастельных тонах, а акцент — яркого цвета. Для выравнивания стен часто используют гипсокартон или фанеру, отметила эксперт.

При работе со стенами можно использовать зеркала, добавила основатель и руководитель «Мастерской Доброковских» Анна Доброковская.

«Зеркала не только зрительно увеличивают помещение, но и задают стиль с помощью рам. К примеру, используйте минималистичный прием (зеркало без рамы), необычные ветки и коряги для стиля эко или объемный багет в стиле барокко», — отметила дизайнер.

Такой прием в среднем обойдется от 5 тыс. руб.

Стены можно украшать картинами, продолжила Доброковская. «Учитывайте объем помещения и точку восприятия. Картины подберите в паре и расположите симметрично, или составьте несколько небольших работ в единую композицию на стене, или воспользуйтесь увеличением масштаба, благодаря чему на стене будет расположено большое визуальное полотно», — добавила она.

3.Реставрация мебели и перестановка

Еще один важный элемент любого интерьера дома — это мебель. Самый понятный способ обновить мебель — купить новую. Но можно дать новую жизнь старым вещам. Диван или кресло — почистить, обить новой тканью или купить чехлы, которые закроют все изъяны. Старые шкафы, комоды, столы и стулья — отреставрировать, покрыть лаком или покрасить. Сделать это можно своими руками.

«В интернете много полезных роликов от профессионалов на тему, как быстро вдохнуть новую жизнь в предметы мебели. К примеру, починить и покрасить тумбы, столы и стулья, у кресел и диванов просто поменять обивку. Микровелюр стоит от 300 руб. за 1 кв. м, экокожа — от 280 руб., а рогожка — от 350 руб.», — рассказала Елизавета Родионова.

Особенно дизайнеры рекомендуют обратить внимание на винтажную мебель и предметы интерьера, которые сейчас на пике популярности. Это могут быть кресла из 1960-х, советский сервант, радиола, а также советский фарфор. Часто такие вещи хранятся на чердаках годами. Им тоже можно найти применение.

«Комбинируйте старые и новые мебельные элементы. Можно использовать винтажный стул или кресло в сочетании с современным диваном. То же самое с текстилем — винтажные шторы, покрывала или подушки на диване. Винтажные зеркала и полочки для хранения вещей будут тоже уместны. Хорошо в интерьер может вписаться винтажная кухонная утварь, тарелки, чашки, бокалы и столовые приборы», — отметила дизайнер, основатель студии Grande Familia Инна Каминская.

Кроме того, можно провести перестановку мебели и сделать правильное зонирование. Такой простой способ тоже поможет обновить дачное пространство, добавил дизайнер.

4.Новый сезон — новый текстиль и свет

Для обновления прекрасно подойдет смена текстиля для спальни, подушек, ковров и штор.

«Огромное разнообразие цветов и фактур на рынке в разном ценовом бюджете позволит вам обыграть ваше пространство, благодаря чему вы сможете взглянуть на него по-новому. Советую в первую очередь продумать лейтмотив концепции, иначе можно потеряться при выборе текстиля», — рекомендовала Анна Доброковская.

Если говорить о ценах, то такое обновление может быть бюджетным, добавила бренд-менеджер компании Estima. Например, цены на шторы начинаются от 1 тыс. руб., примерно столько же будут стоить пледы и подушки. Цены на небольшие ковры начинаются от 700–1000 руб.

Обновить дачный дом можно с помощью освещения, и здесь стоит поэкспериментировать, продолжила Доброковская. Например, с помощью осветительных приборов, расставленных на разной высоте, попробуйте добиться как равномерного общего освещения, так и камерного эффекта.

«Если прибавить скрытую подсветку в нестандартном цвете, к примеру зеленом или голубом, можно добиться непередаваемого эффекта, подходящего для отдыха на природе», — добавила она.

5.Обновление фасадов

Освежить дачу можно благодаря внешней отделке. Один из самых бюджетных вариантов — покрасить фасад деревянного дома. Помимо этого, есть и другие способы отделки фасада — вагонка, сайдинг, декоративная штукатурка.

«Сегодня популярны на рынке виниловый сайдинг (от 350 руб. за метр), фасадные панели (от 750 руб. за шт.), керамогранит (от 850 руб. за метр) и блок-хаус — строганая доска наподобие вагонки (от 700 руб. за метр)», — привела примеры Елизавета Родионова.

По ее словам, самый бюджетный вариант для отделки фасада — сайдинг.

«Керамогранит позволяет с максимальной точностью имитировать дизайн и рисунок природных материалов, например дерева или камня. В последнее время также набирает популярность обычный камень — плитняк (от 350 руб. за метр). Самые востребованные расцветки фактурного плитняка серебристый, серый, красный», — добавил она.

Еще один важный элемент фасада дома — окна. Если планов заменить их полностью нет, то можно освежить с помощью краски. Кроме того, окна можно декорировать — например, повесив ящики или горшки с цветами.

6.Организация зоны отдыха

Важная часть дачи — это терраса или зона отдыха. Ее можно организовать с помощью навеса, шатра или сделать импровизированную зону отдыха — с помощью дачной мебели, шезлонгов, палет и подушек, светильников и гирлянд.

«Если продумать и организовать стильное место для времяпрепровождения на улице с помощью гамаков, пуфиков, небольшой мебельной группы для открытых пространств, добавить шатер и подсветку, даже просто в качестве свечей, то непременно захочется насладиться и проводить в таком месте как можно больше времени», — подытожила основатель «Мастерской Доброковских».

Источник - РБК.Недвижимость