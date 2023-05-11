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В России запущена программа поддержки предприятий АПК

Опубликовано: 11.05.2023

Российские агрокомпании смогут представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах «Свое фермерство» и «Свое родное».

Минэкономразвития РФ и Россельхозбанк запустили совместную программу поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Министерство экономического развития России в партнерстве с Россельхозбанком объявляет о старте масштабной федеральной программы поддержки предприятий АПК. Программа будет реализована на базе сети региональных государственных центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и экосистемы «Свое» для предприятий АПК от Россельхозбанка», — говорится в сообщении.

Российские агропредприятия и агропредприниматели смогут в рамках программы представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах «Свое фермерство» и «Свое родное». Также они бесплатно получат дополнительную промо-поддержку в течение одного месяца. Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц в сегменте В2В и В2С, которые ранее не продавали свою продукцию на этих онлайн-площадках, рассказали в министерстве.

Как отметили в Минэкономразвития, эксперты аграрных маркетплейсов предоставят участникам программы бесплатные консультации по работе с данными площадками, инструкции для оформления собственного интернет-магазина и размещения товаров, поделятся экспертизой и рекомендациями для старта продаж. Для участия в программе необходимо с 11 мая по 9 июня 2023 года подать заявку в одном из центров «Мой бизнес» или в онлайн-формат.

Источник - ТАСС

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