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Проект «Мой гектар»

Земельные участки — самая надежная инвестиция в 2023 году

Опубликовано: 17.05.2023

Как сохранить и по возможности приумножить сбережения в условиях сильной экономической неопределенности и кризисов?

Инвестиции в ценные бумаги, криптовалюты и финансовые деривативы показали сильнейшее падение за прошлый год — многие инвесторы связывали с ними большие надежды, а сейчас фиксируют убытки.

В итоге самыми надежными объектами инвестирования в 2023 году по-прежнему являются земля и недвижимость. В большинстве своем это направление финансовых вложений принято рассматривать как стабильное. Однако многие частные инвесторы не знают, что земельные участки могут обеспечивать доходность в диапазоне от 30% до 100% годовых. Главное — выбрать правильную и рациональную стратегию инвестирования. Ниже перечислим несколько из них.

Покупка участка с целью перепродажи

Высокая доходность в этом случае зависит от стратегии развития всей территории — отстройки определенной инфраструктуры, например под коттеджный поселок. На ценность и перспективу роста стоимости участка влияет много факторов, среди которых локация, близость населенных пунктов, автотрасс, водоемов, качество почвы и т. д. Наличие эффективной стратегии развития территории — это практически всегда гарантированная прибыль от инвестиций в земельный участок.

Можно сделать ранний инвестиционный вход, дождаться комплексного развития территории и продать землю в 3-6 раз дороже в течение достаточно короткого временного интервала. Доходность зависит в основном от срока владения участком и скорости строительства инфраструктуры. На этапе создания базовой инфраструктуры средняя доходность самая высокая и составляет до 400% на вложенный капитал. Если период реализации инфраструктурного проекта составит около 1,5-2 лет, можно смело говорить о доходности в размере 150–200% годовых.

Покупка участка с целью дробления

Еще один подход, который применяется с целью повышения доходности инвестиций в земельный участок, — покупка оптом со скидками и продажа в розницу, к чему прибегает ряд инвесторов, покупая земли в перспективных поселках. Однако такой подход занимает гораздо больше времени у инвестора: нужно решать вопросы, связанные с оформлением документации по межеванию территории, строительством инфраструктуры и т. д. Если инвестор обладает большим временным ресурсом — то этот вариант инвестиций способен принести хорошую прибыль.

Покупка участка под строительство

Строительство с целью дальнейшей перепродажи тоже является удачной стратегией. Можно провести к участку коммуникации, поставить забор, небольшое каркасное помещение — в этом случае инвестор продает благоустроенный участок.

Хороший пример: розничный инвестор Валерий Пономарев приобрел участок площадью 1 гектар в поселке «Княжьи горы» Тверской области за 199 000 рублей на этапе старта продаж. Сейчас этот гектар с домом, постройками и проведенным электричеством оценивается более чем в 4 000 000 рублей. К тому же за счет развития инфраструктуры поселка территория обживается, что тоже способствует росту цены земельных участков.

Покупка участка под бизнес

Помимо фермерства, на участке можно запланировать создание рекреационной зоны, кемпингов и глэмпингов, строительство гостевого дома, магазина, ТРЦ. Важно также учитывать, что на определенный спектр бизнес-идей выделяются средства в виде грантов или других мер поддержки — таким образом государство стимулирует развитие и освоение новых территорий. В конечном счете собственник не только увеличивает стоимость участка, но и при грамотно реализованном бизнес-плане получает стабильный источник дохода.

Почему инвестиции в земельные участки подходят для частного инвестора?

У инвестиций в землю есть несколько неоспоримых преимуществ:

  • простота и понятность, в отличие от многих сложных финансовых инструментов;
  • низкий порог инвестиционного входа, от 100 000–300 000 рублей;
  • всегда растущая востребованность земли и ее ликвидность;
  • требует минимального участия со стороны покупателя участка;
  • стратегия может быть изменена со временем по желанию владельца.

На примере видно, что при вложении 170 000 рублей в участок в феврале можно получить 900 000 рублей добавленной стоимости. По прогнозу, рыночная цена участка составит 1 000 000 рублей, а доходность вложений — до 529%.

Любой вариант инвестирования в покупку земли — это беспроигрышное решение, однако на возврат инвестиций и уровень итоговой доходности влияет тщательная подготовка и стратегия. Безусловно, людям, которые никогда не интересовались такого рода инвестициями, стоит разобраться в вопросе тщательнее.

Компании и проекты, занимающиеся реализацией земельных участков, обладают высокой степенью экспертизы и могут предоставить рекомендации по выбору, а также предложить интересные инвестиционные возможности. Проект «Мой гектар» оказывает консультационную поддержку по выбору инвестиционной стратегии и на своем сайте предоставляет полезный инструмент для инвесторов, с помощью которого можно проводить расчеты потенциальной прибыльности.

Подобные проекты имеют многолетний опыт и обладают большим багажом инвестиционных кейсов.

Источник - Tvergrad.ru

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